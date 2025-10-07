فن ومشاهير

دينا الشربيني وصبا مبارك في مغامرة الطيران الأولى من نوعها في الجونة

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد مدينة الجونة لاستضافة فعالية استثنائية يوم 10 أكتوبر 2025، حيث يُقام لأول مرة في مصر حدث “ريد بُل عالطايّر”، النسخة المصرية من الفعالية العالمية الشهيرة Red Bull Flugtag، وسط أجواء مليئة بالإبداع والمرح والطاقة.

 

الحدث يجمع بين الخيال والجنون والإبداع، بمشاركة فرق من مختلف أنحاء مصر هيصمموا ويبنوا طياراتهم الخاصة، ويحاولوا الطيران بيها من على منصة ارتفاعها 6 أمتار فوق البحر!
سواء الطيارة طارت بعيد أو وقعت بسرعة، التحكيم هيكون على الإبداع في التصميم، الفكرة، والأداء على المنصة.

 

وتضم لجنة التحكيم هذا العام دينا الشربيني وصبا مبارك إلى جانب إنجي كيوان، مروان موسى، وشريف سيراج، وهيختاروا معًا الفرق الأكتر جنونًا وإبداعًا بروح ريد بُل المعروفة.

 

