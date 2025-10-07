غادة عادل للميس الحديدي :"ليلى" في "فيها إيه يعني ؟" هدية من ربنا لايمكن أرفغضها حتى لو قدمت شخصية أكبر في السن

القاهرة - محمد ابراهيم - عبّرت الفنانة غادة عادل عن سعادتها بتجربتها في فيلم "فيها إيه يعني؟" من خلال شخصية "ليلى"، قائلة:"ليلى بالنسبة لي كانت بمثابة هدية من ربنا، لأن السينما، والأدوار، والسيناريو، وتوافر عناصر الإخراج بتكون نعمة من نعم ربنا، ومش بتيجي كتير لأي ممثل".



وأضافت، خلال لقاء ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"لما جالي دور ليلى، تذكرت نصيحة الفنانة العظيمة ميرفت أمين لما قالت لي إن الفنان ممكن يعد سنين طويلة جدًا لحد ما يلاقي دور حلو. ولما أفكر في الأدوار اللي جتلي قبل كده زي شقة مصر الجديدة وملاك إسكندرية، وبعد كل السنين دي، لما يجيلي دور زي ده، مش ممكن أفكر في فكرة السن، حتى لو كنت أكبر، كنت هعمله برضو".



وأشادت بالمخرج عمر رشدي، قائلة:"مخرج متميز، بيدي للفنان الراحة والثقة، ومابخلش على حد بأي توجيه. قدر يحطنا كلنا في المود".

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "ده مخرج شاب، وأول فيلم ليه. هل تثقوا في مخرج أول مرة يعمل فيلم؟"جابت غادة:"من أول قعدة معاه، ارتحت، وقلت: هو ده".