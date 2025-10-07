إسماعيل بيومي: قاهر خط بارليف أنا كنت أول جندي يقوم بعبور القناة: " قطع ذراعي ودفنته في الرمال"

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة خاصة بمناسبة الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد من برنامج "واحد من الناس" وأذيعت على قناة الحياة، استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي أبطال حرب أكتوبر، وهم الكاتب الروائي يوسف القعيد، فايقة حنيدق أشهر ممرضة في حرب أكتوبر 73، والجندي إسماعيل بيومي قاهر خط بارليف، والجندي محمد طه يعقوب صاحب علامة النصر في حرب أكتوبر 73.

تصريحات إسماعيل بيومي

وفي الفقرة الأولى، استضاف الليثي الجندي إسماعيل بيومي قاهر خط بارليف، والجندي محمد طه يعقوب صاحب علامة النصر في حرب أكتوبر 73.

قال إسماعيل بيومي: “ سعيد بمشاركتي في البرنامج، أنا من أبناء مدينة الإسماعيلية، ومنذ صغري ونحن شباب نلعب رياضة وكنا في المقاومة الشعبية”.

وتابع: “وفي النكسة كنا معانا بنادق وهما بيضربوا طيران، تم تجنيدي في 69، وكنت أتمنى أن أكون في الجبهة وعلى خط المواجهة مع العدو، كنت في مجموعة مضخات المياه لتحطيم الساتر الترابي، أنا كنت أول جندي يقوم بعبور القناة وكانت لحظة تاريخية تدربنا عليها كثيرًا حتى نستطيع إزالة الساتر الترابي ونفذنا المهمة في 6 أكتوبر”.

وأضاف: “وأثناء عبور القناة سقط صاروخ في القارب وأصبت في جسدي وعيني، وكنت أسقط في المياه حتى وصلت إلى البر الغربي، وأرادوا أن نروح كتيبة طبية ورفضت، واستمريت في القتال، حتى جاء أمر أن كل واحد يحمي الموقع بتاعه، وبالفعل كانت موقعة ومعارك شرسة”.

وتابع: “العدو كان يرمي قنابل محرمة دوليًا، وسقط صاروخ على الحفرة اللي كنت فيها وأغمي عليَّ وتهشم ذراعي وافتقدت ذاكرتي في تلك المعركة، وحاول زملائي أن أخرج من المعركة ورفضت، واستمريت في القتال، وصرخت فيهم أنا مكمل والدماء تنزف مني، والجندي كان شايل مصر فوق كتفه، ودففت دراعي في مكاني ونزلت النبات، وقمت بالسباحة بذراع واحدة، وكنت أقول الشهادة حتى وصلت إلى الضفة الغربية، وكنت ماسك بيد واحدة لمدة ليلة كاملة حتى طلع النهار، ووجدت جنود مصريين فوقي، ورموا حبل حتى طلعت فوق الساتر، واستمريت مع زملائي في الحرب”.