"فيها إيه يعني" بالمركز الأول بالسينمات.. وماجد الكدواني يتصدر الإيرادات ويقترب من "20 مليون" جنيه في 6 أيام فقط

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فيلم "فيها اية يعني" للنجم ماجد الكدواني الإيرادات وحقق المركز الأول في دور العرض السينمائية وذلك بعد تحقيقه في سادس ايامه بدور العرض أمس الإثنين 2مليون و665 ألف جنيهًا ليصبح إجمالي ايراداته في 6 أيام عرض 19 مليون و283 ألف جنيهًا مصريًا بالسينمات وذلك بعد تحقيقه اليوم الأول 2 مليون و170 ألف جنيهًا واليوم الثاني 3 مليون و27 ألف جنيهًا واليوم الثالث 5 مليون و30 ألف جنيهًا واليوم الرابع 3 مليون و725 ألف جنيهًا واليوم الخامس 2 مليون و666 ألف جنيها وذلك وسط إشادات وتفاعل جماهيري كبير بدور العرض السينمائية.

قصة فيلم “فيها إيه يعني”



"فيها إيه يعني" ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية التي اعتاد تقديمها ماجد الكدواني، في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى السينما أو التلفزيون، لا سيما وأنه يُحقق فيها نجاحات كبيرة، وتحظى بثقة الجمهور.

أبطال فيلم “فيها إيه يعني”

فيلم "فيها إيه يعنى" من بطولة ماجد الكدوانى، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز محمد رشيدي، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.