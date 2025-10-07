من الكواليس.. زياد ظاظا يعود للدراما ببطولة جديدة في مسلسل "ميد ترم"

القاهرة - محمد ابراهيم -



يستعد الفنان زياد ظاظا، لخوض ثانِي أعماله الدرامية من خلال مسلسل " ميدترم"، برفقة مجموعة من النجوم الشباب منهم ياسمين العبد، يوسف رأفت، دنيا وائل، جلا هشام.



شخصية زياد ظاظا في ميد ترم



ويجسد زياد ظاظا في ميدترم شخصية "يزن" طالب جامعي تحمل شخصيته مزيجًا من التحدي والتمرد، وهو ما يعكسه تجربة وملامح جيله، وذلك في إطار درامي واقعي يتناول العلاقات، والطموح، والضغوط النفسية التي يواجهها الشباب اليوم.

قصة مسلسل ميد ترم

ميد ترم هو عمل درامي شبابي اجتماعي مصري من إنتاج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويروي قصص طلاب مصريين وعرب يدرسون في إحدى الجامعات المصرية ويتناول تحديات الحياة الجامعية، مثل الدراسة والعلاقات والتحديات الاجتماعية التي يواجهونها.





صُناع وأبطال مسلسل "ميد ترم"



ميد ترم من إخراج مريم الباجوري ويشاركها في الكتابة ومحمد الصادق، ويحمل عدد كبير من ضيوف الشرف منهم هاني عادل، أحمد عزمي، بجانب الأبطال زياد ظاظا، ياسمينا العبد، دنيا وائل، يوسف رأفت، وجلا هشام، في عمل درامي يعكس روح الشباب وتحدياتهم في عالم مليء بالتغيّرات والطموحات.



وتعتبر تجربة ميد ترم، هي رابع أعمال زياد ظاظا التمثيلية بعد أن عرّفه الجمهور كمغني راب صاحب مشروع وهوية موسيقية، وحقق نجاح كبير جعلت صُناع الأعمال تثق في موهبته حيث شارك موخرًا في مسلسل "برستيج"، وبطولة فيلم 60 جنيه الذي عرض في افتتاح الجونة في الدورة السادسة، ومؤخرًا مشاركته في مهرجان كان بفيلم "عائشة لا تستطيع الطيران".