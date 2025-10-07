فستان قطعتين.. عبير صبري تودّع الصيف بجرأة وأناقة

القاهرة - محمد ابراهيم - اختارت النجمة عبير صبري أن تودّع فصل الصيف على طريقتها الخاصة، بجلسة تصوير جديدة لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، التقطتها بعد انتهاء فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

أحدث ظهور لـ عبير صبري

وظهرت عبير بإطلالة ساحرة تجمع بين البساطة والأنوثة، مرتدية فستانًا من قطعتين يتكوّن من كروب توب قصيرة وتنورة طويلة من أقمشة خفيفة تتداخل فيها ألوان البرتقالي والأصفر والوردي والأخضر، وأكملت الإطلالة بنظارة شمسية باللون البرتقالي.

انفصال عبير صبري

قبل أسابيع قليلة، كانت عبير قد أعلنت عبر السوشيال ميديا انفصالها عن زوجها المحامي أيمن البياع بعد سبع سنوات من الزواج، في خطوةٍ فاجأت جمهورها لكنها جاءت بروحٍ راقية وهادئة.

أحدث اعمال عبير صبري

على الصعيد المهني، تعود عبير صبري قريبًا لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد "زمالك بولاق"، الذي يتكون من 15 حلقة، ويشاركها بطولته كل من خالد الصاوي وباسم سمرة، إلى جانب انتصار وتيام مصطفى قمر.

تفاصيل شخصية عبير صبري مسلسل “زمالك بولاق”

تجسد عبير خلال الأحداث شخصية زوجة خالد الصاوي، في عملٍ اجتماعي شعبي تدور أحداثه داخل أحد الأحياء المصرية الشهيرة، ويرصد الصراعات الإنسانية والمجتمعية التي يعيشها سكان المنطقة، المسلسل من تأليف إسلام شتا، وإخراج أسامة عمر، ومن المتوقع عرضه خلال الموسم الشتوي المقبل.

اخر اعمال عبير صبري

جدير بالذكر أن عبير صبري شاركت في موسم رمضان الماضي بعملين دراميين ناجحين؛ الأول هو "الحلانجي" بطولة محمد رجب وآيتن عامر، وإخراج معتز حسام، والثاني "وش سعد" الذي جمع نخبة من النجوم المصريين والإماراتيين، بينهم آيتن عامر، مصطفى أبو سريع، وصلاح عبدالله.