تارا عماد تخطف الأنظار من قلب باريس بإطلالة كاجوال أنيقة وسحر طبيعي لافت

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة تارا عماد مجموعة من الصور الجديدة من أحدث ظهور لها في العاصمة الفرنسية باريس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها الهادئة والأنيقة التي عكست ذوقها المميز في اختيار الأزياء.

أحدث ظهور لـ تارا عماد

ظهرت تارا عماد بإطلالة كاجوال بسيطة لكنها أنيقة، إذ ارتدت بلوفر أسود ناعم التصميم نسّقته مع بنطلون جينز أزرق، فيما اعتمدت تسريحة الشعر المرفوع التي أبرزت ملامح وجهها، مع مكياج ناعم ركّز على الألوان الطبيعية ليمنحها لمسة من الجاذبية والبساطة في آن واحد.

أحدث أعمال تارا عماد

ومن ناحية اخري، تنتظر تارا عماد عرض مسلسل ولاد الأبالسة، بطولة تارا عماد، على الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمود عزب، سلوى عثمان، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمرو القاضي، محمد عبد الجواد، تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج محمد أسامة، وإنتاج حسن عسيري وإخراج محمد أسامة.

آخر أعمال تارا عماد

وتعيش تارا هذه الأيام حالة من النشاط الفني، حيث تواصل حضورها القوي على الساحة من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية، وكان آخرها فيلمها الجديد "درويش" الذي انتهى فريق العمل مؤخرًا من تصويره بالكامل.

أبطال فيلم درويش

الفيلم يجمع نخبة من النجوم، في مقدمتهم عمرو يوسف ودينا الشربيني، إلى جانب تارا عماد ومصطفى غريب ومحمد شاهين وخالد كمال وأحمد عبد الوهاب، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

قصة فيلم درويش

وتدور أحداث الفيلم في أجواء مشوقة تتناول قصة محتال يجد نفسه متورطًا في شبكة معقدة من الخداع والمخاطر والعلاقات الغامضة، لينقلب مسار حياته بين الحب والمطاردة والانتقام، في إطار يجمع بين الإثارة والتشويق والدراما الإنسانية.