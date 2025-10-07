أحمد داود وميرنا جميل يشعلان الشاشات بفيلم "الكراش" والكوميديا الرومانسية تعود بقوة

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ النجم أحمد داود والفنانة ميرنا جميل منذ أسابيع تصوير فيلمهما الجديد "الكراش"، الذي يُخرجه محمود كريم، ومن المقرر عرضه قريبًا للجمهور، ويأتي العمل في إطار كوميدي رومانسي يجمع بين الحب والمواقف الطريفة.

تفاصيل فيلم "الكراش"

يجسد أحمد داود شخصية محاسب، بينما تظهر ميرنا جميل في دور سيدة أعمال، ويستند الفيلم على فكرة الحب من أول نظرة، حيث تقع الشخصيات في غرام بعضها عند اللقاء الأول، ما يفتح الباب أمام سلسلة من المواقف الطريفة والمشوقة.

أبطال العمل

الفيلم من تأليف لؤي السيد، ومن إنتاج شركة نيوسنشري للمنتج زيد الكردي، ويشارك فيه نخبة من النجوم منهم: أحمد داود، باسم سمرة، شيرين رضا، ميرنا جميل، حسن أبو الروس، إلى جانب آخرين، ليعدّ واحدًا من أبرز الأعمال السينمائية الكوميدية القادمة.

أحدث مشاريع ميرنا جميل

وفي الوقت نفسه، بدأت ميرنا جميل تصوير الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة"، الذي يحمل عنوان "دوري الأبطال"، بعد نجاح الأجزاء السابقة التي عرض آخرها عام 2023. ويشارك في المسلسل كل من شيكو، هشام ماجد، ويخرجه معتز التوني، حيث تتواصل متعة الكوميديا والمغامرة للجمهور.

فيلم "الساحل الشرير"

كما تعاقدت ميرنا على بطولة فيلم "الساحل الشرير" إلى جانب الفنان علي ربيع، والذي يأتي في إطار اجتماعي كوميدي، ويحتوي على العديد من المفاجآت، وكان من المقرر أن يتولى إخراجه سامح عبدالعزيز قبل رحيله، فيما يستمر التحضير للعمل لإخراجه وتنفيذه خلال الفترة المقبلة.