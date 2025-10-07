مى فاروق.. ورسالة للمرأة القوية فى أغنيتها "تاريخى"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت النجمة مى فاروق، أغنيتها الأخيرة، وهى عنوان أول البوماتها الغنائية "تاريخى" والذى بدأت فى إطلاقه مع بداية العام، أغنية "تاريخى"، الأن علي اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات: نادر عبد الله، وألحان: مدين، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر: يحيى يوسف، هندسة صوتية مصطفي رؤوف، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند.



أغنية "تاريخى"، تتحدث عن المرأة القوية المجتهدة، التى بنت نفسها بإرادتها، ولا زال لديها من الطموح لتحقيق النجاح.



يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها "تاريخى" وكانت بعنوان "باركوا " كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، والثانية "سلطانة " كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات، والثالثة "ميزنى"، كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، والرابعة "كان نفسي أقابلك"، كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف، والخامسة "اللى شافنا"، كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب، والسادسة "بنات الخلق"، كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى يحى يوسف، والسابعة "ضحكت فجأة"، كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى نادر حمدى، والثامنة "أنا اللى مشيت" كلمات: تامر حسين، وألحان: مدين، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر: توما.

كلمات أغنية "تاريخى"

تاريخي مع الحياة يشهدلي كنت أنا إيه

وبكرة اللي ما يعرفنيش هيعرفني

ما عنديش اللي ييجي حد يعايرني عليه

عشان أنا عندي سيرة حلوة تشرّفني

تاريخي مع الحياة صبر وشقا ومعاناه

عشان أفرض يادوب ع الدنيا دي وجودي

ومع إني لقيت نص اللي بتمنّاه

لكن بفرح عشان لاقياه بمجهودي

تاريخي بالصوت وبالصورة

وسيرتي دول اللي باقيينلي

مكملة، عايشة مستورة

عشان أبويا وأمي داعيينلي

قريب وغريب أنا بعامله بما يرضي الله

لا جيت على حد ولا ناس غاليه بخسرهم

لا قاصدة أشكر في نفسي باللي أنا قايلاه

لكن حابة اللي ينسوا أنا إيه أفكرهم

لا عايشة الوهم ولا وش الغرور لابساه

و باقية أنا حتّى ع اللي عليّا مش باقي

ف ليه لما اهدا م الوجع اللي أنا حاساه؟

بلاقي حبايبي قلوا، وكتروا أعدائي