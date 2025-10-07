نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف تكشف تفاصيل مسلسل "لينك" وطبيعة شخصيتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رانيا يوسف: تجربتي مع والدتي كانت سبباً في حماسي لمسلسل "لينك"

كشفت النجمة رانيا يوسف تفاصيل مسلسلها الجديد "لينك"، الذي تواصل تصوير مشاهده تمهيدًا لانطلاق عرضه يوم السبت المقبل على قناة DMC ومنصة Watch It، مؤكدة أن العمل يقدم فكرة اجتماعية معاصرة تمس حياة الناس اليومية في عصر التكنولوجيا، حول ظاهرة الضغط على "اللينكات" التي تصل إلى الهواتف دون معرفة مصدرها، وما قد يترتب عليها من مشكلات.

رانيا يوسف تكشف سبب مشاركتها في مسلسل "لينك"

وأكدت رانيا يوسف أن تجربتها الشخصية كانت من أسباب حماسها للمشاركة في مسلسل "لينك"، موضحة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "أمي طول الوقت ماسكة الموبايل وبتدوس على أي لينك يوصلها، وأنا اللي بقعد أزعق وأحذرها، فحسّيت إن العمل بيحكي فعلًا عن واقع بيحصل حوالينا، خصوصًا مع كبار السن الذين يواجهون صعوبة في التعامل مع التكنولوجيا وما قد تسببه من مشكلات غير متوقعة.

رانيا يوسف تكشف تفاصيل مسلسل "لينك"

وأشارت رانيا إلى أنها تجسد خلال أحداث المسلسل، دور "أسما"، وهي سيدة مطلقة تعيش مع ابنتها التي تلعب دورها الفنانة الشابة لينا صوفيا، موضحة أن الشخصية تحمل ملامح معقدة لأم متسلطة تسعى للسيطرة على ابنتها خوفًا عليها، لكنها في الوقت نفسه تعاني من صراعات نفسية داخلية، وتحاول طوال الوقت ابعاد هذه المعاناة والصراعات عن تعاملها مع ابنتها.

تفاصيل مسلسل "لينك"

مسلسل "لينك" من إنتاج ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال، ويجمع النجمين سيد رجب ورانيا يوسف فيما يشارك في البطولة: محمود ياسين جونيور، ميمي جمال، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، تامر فرج، زينب العبد، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، اية عبد الرازق والعمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

تفاصيل مسلسل "لينك"

وأكدت شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال أن مسلسل "لينك" يأتي استكمالًا لمسيرتها في تقديم أعمال تطرح قضايا اجتماعية تلامس الجمهور المصري والعربي، على غرار أعمالها السابقة مثل: "سوشيال" بطولة أحمد زاهر وميرنا نور الدين، و"دوبامين" بطولة ريم مصطفى ومحمد كيلاني وباسل الزارو، و"أسيل" بطولة ثراء جبيل وباسل الزارو.