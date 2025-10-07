نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيومي فؤاد يعيش حالة من النشاط الفني بين السينما والدراما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان بيومي فؤاد حالة من النشاط الفني في الدراما والسينما، حيث يشارك في فيلمي ابن مين فيهم وطلقني، اما الدراما يشارك في مسلسلي من أول وجديد وعلي كلاي.

فيلم ابن مين فيهم

كما يواصل بيومي فؤاد تصوير فيلمه الجديد ابن مين فيهم من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، ويجسد بيومي شخصية رجل متعدد العلاقات الزوجية، حيث يتزوج ضمن الأحداث كل من ليلى علوي، رانيا يوسف، شيماء سيف، وويزو.

مسلسل من أول وجديد

تعاقد الفنان بيومي فؤاد علي بطولة مسلسل من أول وجديد، مع عمرو سعد من تأليف وإخراج حسين المنباوي، ويتكون من 10 حلقات من إنتاج تامر مرسي، ويعرض على إحدى المنصات في موسم Off Season.

مسلسل علي كلاي

يواصل أحمد العوضي حاليا التحضير لمسلسله الجديد علي كلاي، ويشهد العمل مشاركة بيومي فؤاد رسميا، بعد الصلح وتصفية الخلافات السابقة بينهما.

فيلم طلقني

كما انضم بيومي فؤاد مؤخرا لـ فيلم طلقني بطولة كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، باسم سمرة، حاتم صلاح، دنيا سامي، هناء الشوربجي، محمود حافظ، محمد محمود، عابد عناني، ياسمين رحمي، ومحمود فارس، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، وإنتاج شركة نيوسينشري للمنتج زيد الكردي.

قصة فيلم طلقني

تدور أحداث فيلم طلقني في إطار كوميدي حول شاب يطلق زوجته ليعيش حياته الخاصة، بينما تظل هي مسؤولة عن تربية أبنائهما، يتعرض الشاب لأزمات مالية حادة تدفعه لطلب من زوجته بيع منزل العائلة لإنقاذه من السجن، فتوافق على دعم القرار لتجاوز المشكلات المالية، غير أن مشكلة تظهر مع مشتري المنزل بعد تحويل الأموال إلكترونيا، ووفاة المشتري، مما يؤدي إلى خلافات بين الزوجين وأولاد المشتري حول ملكية المنزل الذي أصبح ميراثا من الأب.