محمد سعيد محفوظ لـ "دوت الخليج الفني": مهرجان الإسكندرية السينمائي قدم جرعة سينمائية متميزة

القاهرة - محمد ابراهيم - فاز فيلم "الوصية" من إخراج الإعلامي د. محمد سعيد محفوظ بجائزة تقدير خاصة من لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير، بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، في دورته الـ 41، والتي تحمل اسم النجمة ليلى علوي.

تصريحات محمد سعيد محفوظ

أشاد الإعلامي د. محمد سعيد محفوظ خلال حواره مع “دوت الخليج الفني” بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 41، مؤكدًا على أنه يبذل جهدًا كبيرًا لتقديم جرعة سينمائية مكثفة ومتنوعة. وأثنى على إدارة المهرجان برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، مشيرًا إلى أنه ناقد مرموق يحسن الاختيار دائمًا، سواء كان أختيار الأعمال أو الشخصيات المكرمة، معبرًا عن سعادته قائلًا:"أنا في منتهى السعادة بتلك الحالة الجميلة التي صناعها المهرجان".

وعن شعوره بالتكريم، أعرب محمد سعيد عن سعادته وفخره بالجائزة، مؤكدًا أن هذا التكريم هو ثمرة المجهود الكبير الذي بُذل في إنتاج الفيلم، حيث قال: “انا في منتهى السعادة والفخر، بذلنا مجهود كبير جدًا وتعبنا فالحمدلله جاءت الجائزة عشان نسعد ونفخر بمجهودنا فالحمدلله”.

وعن تطوير المهرجان، أشار محمد سعيد إلى أن المهرجان يتحسن كل عام ويقدم الأفضل بطريقة متميزة، مُشيدًا بالحضور الدولي ولجان التحكيم، التي تدل على نجاحه وتميزه، مؤكدًا أن المهرجان أصبح وجهة مشرفة لمصر.

تفاصيل فيلم “الوصية”

الفيلم هو دراما وثائقية تكشف عن أسرار جديدة في حياة إمام المقرئين الشيخ محمد رفعت، وقام ببطولته الفنان محمد فهيم، بمشاركة الشاعرة أماني سعيد محفوظ، التي جسدت دور زوجة الشيخ الراحل.

أما لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي القصير، فترأسها الكاتب والمخرج باتريك جورج، وضمت في عضويتها الفنانة لقاء الخميسي، والمخرج والسيناريست السوداني زهير عبدالكريم.

وشهدت دورة هذا العام مشاركة واسعة من حيث عدد الأفلام والدول المشاركة التي تصل إلى 46 دولة، حيث عرض 131 فيلمًا ضمن 8 مسابقات، منها 7 مسابقات للأفلام ومسابقة للسيناريو.

مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 41



وتأتي هذه الدورة من مهرجان الإسكندرية السينمائى استمرارًا لدوره في الاحتفاء برموز السينما في مصر ودول البحر المتوسط، وتعزيز أواصر التبادل الثقافي والفني بين شعوب المنطقة، ويقام المهرجان هذا العام برئاسة الناقد السينمائي الأستاذ الأمير أباظة، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.