سر تصدر باسم يوسف تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم باسم يوسف تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشف للجمهور كواليس عودته وأجاب على كل الشائعات التي لاحقته.



أبرز تصريحات باسم يوسف

وخلال اللقاء، أكد يوسف أنه لم يتعامل مع أي مريض منذ 15 سنة، قائلًا: "بقالي سنين محطتش إيدي على عيان، فبصراحة فقدت الحق إنه يتقالي دكتور".

وتطرق إلى الشائعات التي تُثار حوله من حين لآخر، منها حصوله على أموال ضخمة أو تمويل من جهات خارجية، ورد بسخرية معتادة: "يا جماعة سعري 22 مليون دولار لأي حد عايزني في برنامج أو حتى في عيد ميلاد أو طهور!".

وأضاف باسم يوسف: "أنا شخص كوميدي.. ولا أعلم لماذا يربطني البعض بالسياسة"، مشيرًا إلى أن هدفه الأساسي إدخال الضحك على الجمهور وليس الانخراط في أي جدل سياسي.

وأضاف يوسف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “on”: “اما تلاقي حفلة لجمع تبرعات تلاقيهم يجيبوا نجوم وممثلين علشان يجيبوا نتيجة”.



رده على لقب كلاون

وتابع: "مش بتضايق من موضوع أراجوز، أنت تطول تبقي أنت سبب أن الناس تضحك، وأنا قولتها أني كلاون “مهرج”.