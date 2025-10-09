"برجولا".. مشروع ومساحة فنية للأسرة تضاف لمساحات القاهرة.. الجمعة

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، يُطلق المشروع الفني الجديد "برجولا": مظلة ومسرح مفتوح للفنون (مصر/المملكة المتحدة)، يومي 10 و11 أكتوبر، داخل حديقة الطفل بالعجوزة بالقرب من كورنيش النيل بالعجوزة.

قام بتصميم وتنفيذ مشروع "برجولا" مختبر عمران القاهرة - كلستر واستوديو THISS بلندن بالشراكة مع المشرق للإنتاج في إطار سعيهم لإعادة توظيف الفراغات العامة لتكون منابر للفن والثقافة، بدعم من مؤسسة فن جميل والمجلس الثقافي البريطاني في إطار برنامج "أنهار- منصة الثقافة والمناخ"، وتحت رعاية محافظة الجيزة وحي العجوزة.

يوفر مشروع "برجولا" ذو الهوية البصرية المتميزة، بهيكله المعدني الأحمر والبالغ ارتفاعه عشرة أمتار، ساحة عامة للتجمع والاحتفال وإقامة العروض الفنية والتبادل الثقافي بحديقة الطفل بالعجوزة.

وبفضل تصميمه متعدد الأستخدامات وتبني مبدأ الاستدامة عن طريق دمج مواد معاد تدويرها في البناء، يعتبر مشروع "برجولا" أكثر من مجرد مسرح، بل نموذجا لاستعادة المساحة العامة يرتكز على إحياء كشك الموسيقى التقليدي في الحدائق، كما يتيح المجال أمام المجتمعات المحلية للتفاعل مباشرة مع الفنون والثقافة.



وخلال الأشهر المقبلة، سوف يستضيف المسرح حفلات موسيقية وعروضًا مسرحية وسينمائية تعكس تنوع وحيوية المشهد الفني في القاهرة.

يُخصص اليوم الأول، من برنامج "برجولا" للأطفال والأسرة برسوم دخول رمزية قدرها 10 جنيهات فقط، ليكون الحدث متاحًا لجميع فئات الجمهور. تبدأ الفعالية في الثالثة مساءً بكلمات افتتاحية من شركاء المشروع إلى جانب ممثلين عن محافظة الجيزة والمجلس الثقافي البريطاني والسفارة البريطانية ومؤسسة فن جميل.

وعلى مدار خمس ساعات، يقدم المهرجان سلسلة من العروض المتنوعة، تبدأ بعرض “The Jacket” (الجاكتة) من تقديم نهى خطاب وريهام رمزي، وهو عرض كوميدي بأسلوب الـ Clowning، يعقبه عرض العرائس “Karyet Al Farafir” (قرية الفرافير) من فرقة Puppetshino، ثم عرض رقصة التحطيب (أشبال) لفرقة البراعم للتحطيب بمزيج من الرقص والموسيقى الفولكلورية، ويُختتم اليوم الأول بعرض مسرحي بعنوان “Les Fables de la Fontaine” (غابة الحكايات) من إنتاج حكاوي/أفكا.

أما اليوم الثاني، السبت 11 أكتوبر، فيشهد عرضًا موسيقيًا فولكلوريًا لفرقة صحبة السمسمية، يبدأ في السابعة مساءً ويستمر لمدة ساعتين، مقدّمًا للجمهور تجربة موسيقية تحتفي بالتراث المصري الأصيل.

نبذة عن المهرجان

وعلى مدار 26 يومًا، يقدّم المهرجان الذي انطلق 1 أكتوبر ويستمر حتى ٢٦ من الشهر نفسه، 34 عرضًا متنوعًا يجمع بين الفنون الأدائية، وفنون الميديا الحديثة، والموسيقى، إلى جانب فعاليات خاصة. ويشارك في هذه الدورة 130 فنانًا وفنيًا ومدربًا من 18 دولة حول العالم.

ويُعد مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) المهرجان الوحيد من نوعه في مصر الذي يجمع تحت مظلته أشكالًا متعددة من الفنون المعاصرة، ويُقام سنويًا في قلب القاهرة عبر عدد من المساحات الفنية في منطقة وسط البلد. وتتوزع فعالياته بين العروض المسرحية والأدائية والبصرية والموسيقية والرقمية والسينمائية.