"2 قهوة".. صراع حب وخيانة ينفجر على الشاشة السبت المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - لم يتبق سوى أيام قليلة تفصل الجمهور عن انطلاق واحد من أكثر الأعمال المنتظرة هذا الموسم، وهو مسلسل «2 قهوة» الذي يجمع بين النجم أحمد فهمي والفنانة مرام علي، ليقدما حكاية مشتعلة بالعاطفة والصراعات والاختبارات القاسية التي تهدد كل ما يبدو مثاليًا في الحياة.

موعد عرض مسلسل «2 قهوة»



تبدأ أولى حلقات العمل يوم السبت 29 نوفمبر في السابعة مساءً عبر شاشة dmc، لتأخذ المشاهد في رحلة مشوقة منذ اللحظة الأولى. وتُعاد الحلقة في الساعة 2 صباحًا، بالإضافة إلى إعادة أخرى في 9:30 صباحًا لمن فاته العرض الأول.

القنوات والمنصات الناقلة:

قناة dmc الفضائية.

قناة dmc دراما.

منصة Watch It الرقمية.



برومو يرفع سقف التوقعات



وقد أطلقت شبكة dmc البرومو الرسمي للعمل، موجهة رسالة للجمهور: "استعدوا لرحلة درامية مليئة بالإثارة والتشويق في مسلسل 2 قهوة.. بدءًا من السبت 29 نوفمبر الساعة 7:00 مساءً."



والبرومو لمّح لعلاقات مركبة، مفاجآت صادمة، وأجواء درامية مشتعلة، ما رفع حماس الجمهور لمعرفة ما يخفيه المسلسل من أسرار.

قصة مسلسل «2 قهوة».. حُب يتصدع تحت ضغط الماضي



تدور الأحداث حول يحيى الوكيل، شاب في أواخر الثلاثينات ذو أصول صعيدية، يعيش في القاهرة بعد إنهاء تعليمه، ويصبح إعلاميًا وكاتبًا شهيرًا يمتلك برنامج توك شو مؤثر.

في أحد الأيام يدخل عالم فتاة أرستقراطية تدعى نيللي، صاحبة كافيه راقٍ في الزمالك، وتنشأ بينهما قصة حب سريعة وقوية بعدما يكتشفان تشابهًا كبيرًا في شخصياتهما ورؤيتهما للحياة.

لكن هذا الانسجام يبدأ في التلاشي عندما يتعمق يحيى أكثر في حياتها ليجد تناقضات حادة في الأفكار والقيم، ومع دخول طليقته على الخط ورغبتها المفاجئة في استعادة حياتهما السابقة، تبدأ الأحداث في التصاعد، ليندفع الجميع نحو صدامات لا يمكن التنبؤ بنتائجها.

أبطال العمل



يضم مسلسل «2 قهوة» مجموعة كبيرة من النجوم: أحمد فهمي – مرام علي – مي القاضي – نانسي صلاح – محسن محيي الدين – إسماعيل فرغلي – حازم إيهاب – إيهاب فهمي – أحمد الشامي – هبة الأباصيري – عمر رياض، العمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

