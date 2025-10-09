ياسمين عبد العزيز تستعد للعودة القوية في رمضان 2026 بمسلسل "وننسى اللي كان"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز عن استعدادها للعودة إلى الشاشة الصغيرة في الموسم الرمضاني لعام 2026 من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "وننسى اللي كان"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في أعمالها السابقة خلال المواسم الماضية.

تفاصيل مسلسل ياسمين عبدالعزيز الجديد

المسلسل من تأليف الكاتب عمرو محمود ياسين، الذي تتعاون معه ياسمين للمرة الثانية على التوالي بعد مسلسل "وتقابل حبيب"، ومن إخراج المخرج محمد الخبيري، على أن يُعرض حصريًا عبر قنوات MBC خلال شهر رمضان المقبل.

ياسمين عبد العزيز تستعد لمسلسل “وننسى اللي كان”

ونشرت ياسمين عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان عن العمل الجديد، حيث كشفت عن اسمه للمرة الأولى وعلّقت قائلة: "وننسي اللي كان …. مسلسل رمضان ٢٠٢٦ بإذن الله على قنوات MBC إن شاء الله".

ولم تُفصح النجمة حتى الآن عن تفاصيل أكثر تخص أبطال العمل أو الخط الدرامي للمسلسل، مما زاد من حالة التشويق لدى جمهورها الذي ينتظر عودتها في عمل جديد بعد النجاح الذي حققته مؤخرًا.

التعاون بين ياسمين عبد العزيز وعمرو محمود ياسين

ويُعد هذا التعاون الجديد بين ياسمين عبد العزيز وعمرو محمود ياسين استمرارًا للثنائي الناجح الذي حقق تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا في مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي عُرض في رمضان 2025 وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث "وتقابل حبيب" في إطار درامي اجتماعي تشويقي، حيث ناقش قضايا الخيانة الزوجية والصراعات الأسرية بأسلوب مشوّق ومليء بالمفاجآت، وقدّمت ياسمين من خلاله شخصية ليل، وهي زوجة تكتشف خيانة زوجها يوسف أبو العز (خالد سليم)، لتبدأ سلسلة من المواجهات والأحداث الدرامية التي تكشف عن جوانب إنسانية عميقة.

ابطال مسلسل وتقابل حبيب

وشارك في بطولة العمل إلى جانب ياسمين عدد كبير من النجوم، أبرزهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين الذين ساهموا في نجاح العمل وتنوع مشاهده بين الدراما والرومانسية والتشويق.

