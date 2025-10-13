عرض Anyma يبهر العالم من قلب الأهرامات: ليلة موسيقية خيالية 

القاهرة - محمد ابراهيم - حفل استثنائي عند أهرامات الجيزة



قدمت الفرقة العالمية Anyma عرضًا موسيقيًا مباشرًا مبهرًا عند أهرامات الجيزة، حيث امتزجت أنغام الموسيقى الحديثة بسحر التاريخ في مشهد فني استثنائي جذب أنظار العالم إلى مصر. الحدث الذي حمل توقيع الفنان العالمي ماتيو ميليري كان واحدًا من أبرز العروض التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

حضور جماهيري من مختلف دول العالم



شهد الحفل حضورًا ضخمًا بلغ نحو 15 ألف شخص، بينهم 11 ألف أجنبي و4 آلاف مصري، في تجربة موسيقية وبصرية فريدة وسط أجواء ساحرة عند سفح الأهرامات. وأكد المنظم ربيع مقبل أن الترحيب المصري كان يفوق التوقعات، مشيرًا إلى دعم كبير من الدولة والوزارات المختلفة لإنجاح الحدث.

مقبل أوضح أن الحفل جذب أكثر من 10 آلاف سائح أجنبي إلى جانب آلاف المصريين، كما شارك أكثر من 3 آلاف عامل مصري في التنظيم، مؤكدًا أن إجمالي إنفاق السياح الأجانب تجاوز 20 مليون دولار خلال ثلاثة أيام فقط.

عروض Anyma تجمع الإبداع بالتكنولوجيا



Anyma هو مشروع فني للمبدع الإيطالي ماتيو ميليري، الذي اشتهر بعروضه الممزوجة بين التكنولوجيا المتقدمة والفن الموسيقي العصري. وقدّم ميليري في القاهرة عرضه الجديد بعنوان Quantum Genesys الذي أبهر الحاضرين بتقنيات بصرية متطورة وإيقاعات إلكترونية نابضة جسدت روح المستقبل وسط عظمة الأهرامات.

مكانة مصر العالمية في استضافة الفعاليات



يمثل هذا الحفل تأكيدًا جديدًا على مكانة مصر كوجهة عالمية قادرة على استضافة أضخم الفعاليات الفنية والسياحية. كما يعزز الحدث من صورة مصر كمركز يجمع بين عبق التاريخ وروح الحداثة، ويساهم في دعم السياحة الثقافية والفنية على مستوى دولي.

التفاعل الجماهيري وصدى عالمي واسع



نال العرض اهتمامًا عالميًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك آلاف المتابعين صورًا ومقاطع من الحفل مصحوبة بتعليقات تشيد بجمال المكان وروعة التجربة الفنية. كما تداولت وسائل إعلام دولية لقطات من الحدث ووصفت الليلة بأنها "تجربة لا تُنسى في قلب التاريخ المصري".

التحضير والتقنيات المستخدمة



الحفل استغرق تحضيراته شهورًا طويلة من التنسيق والتجهيزات التقنية الدقيقة، حيث تم استخدام أحدث أنظمة الصوت والإضاءة والـ3D Mapping لتقديم عرض بصري فريد من نوعه. كما تم الالتزام بمعايير حماية البيئة والحفاظ على المنطقة الأثرية، مما أضاف بُعدًا حضاريًا يعكس التزام مصر بالمحافظة على تراثها أثناء استضافة الفعاليات الحديثة.