نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر يونايتد × إيفرتون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | البريميرليج 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر يونايتد × إيفرتون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | البريميرليج 2025

تتجه أنظار جماهير الكرة الإنجليزية لمتابعة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي مواجهة يبحث فيها مانشستر يونايتد عن ثلاث نقاط مهمة لتحسين ترتيبه، بينما يسعى إيفرتون للخروج بنتيجة إيجابية تدفع الفريق في الجولات المقبلة.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون أصبح من أكثر العبارات بحثًا الساعات الماضية، إلى جانب مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون، ملخص مانشستر يونايتد وإيفرتون، وأهداف مانشستر يونايتد وإيفرتون.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون:



حراسة المرمى: لامنس

الدفاع: ليني يورو، دي ليخت، لوك شاو

الوسط: ديالو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز، دورجو

الهجوم: ماونت، كونيا، مبيومو

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون:

شبكة بي إن سبورتس تنقل اللقاء حصريًا عبر قناة beIN Sports 1 HD باعتبارها الناقل الرسمي للدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون عبر الإنترنت:



يمكن متابعة اللقاء عبر منصة TOD للمشتركين في الباقة الرياضية.

ترتيب مانشستر يونايتد قبل المباراة:



مانشستر يونايتد في المركز العاشر برصيد 18 نقطة من 11 مباراة.

ترتيب إيفرتون قبل المباراة:



إيفرتون في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة من 11 مباراة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون:



يبدأ اللقاء اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025 في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون

تفاصيل المباراة ومكانها

تقام المباراة على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، بداية من الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، و12:00 صباحًا بتوقيت أبو ظبي؛ ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، مع التعليق الصوتي للمعلق حسن العيدروس، مما يتيح للمتابعين في الوطن العربي متابعة المباراة مباشرة بجودة عالية.

مانشستر يونايتد: حالة الفريق قبل المباراة

يعود مانشستر يونايتد إلى ملعبه محرزًا تقدمًا ملحوظًا تحت قيادة المدير الفني روبن أموريم، حيث تمكن الفريق من استعادة الثقة بعد سلسلة انتصارات متتالية على الرغم من بعض التعثرات في الجولات الأخيرة.

تعادل الفريق مع توتنهام هوتسبير في مباراة شهدت سيطرة واضحة ليونايتد حتى الدقائق الأخيرة، قبل استقبال هدف تعادل في اللحظات الأخيرة، ثم نجح في تحقيق التعادل بواسطة اللاعب ماتيس دي ليخت.

في الجولات التالية، تعثر الفريق أمام نوتنغهام فورست، لكن تسديدة بعيدة المدى من أماد ديالو أنقذت الفريق من الهزيمة؛ ورغم بعض اللحظات الصعبة، يظهر مانشستر يونايتد تنظيمًا وثقة متزايدة في أداء لاعبيه، ما يزيد من فرصه في تحقيق الفوز أمام إيفرتون اليوم.