ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد "كلهم بيحبوا مودي".. رمضان2026

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان ياسر جلال لأحدث اعماله الدرامية، والتي تحمل اسم "كلهم بيحبوا مودي"، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2026، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر ياسر جلال مجموعة من الصور أثناء تصوير المسلسل،معلقًا: "كلهم بيحبوا مودي"، ليتفاعل معها عدد كبير من جمهوره ومتابعيه.



أبطال «كلهم بيحبوا مودي»



ويشارك في بطولة مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» نخبة من نجوم الفن، على راسهم الفنان ياسر جلال، ميرفت أمين، آيتن عامر، هدى الإتربي، مصطفى أبوسريع ومحسن منصور، تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.