فؤاد عبد الواحد بين كلمات "ضيّ" وألحان "سهم" في عمله الجديد "وينك"

القاهرة - محمد ابراهيم - بإحساسٍ عاطفيٍّ محب، وبكلماتٍ وألحانٍ مختلفة وجديدة، طرح الفنان فؤاد عبد الواحد عمله الغنائي "وينك"، في تعاونٍ متجدّد يجمعه مع ألحان "سهم"، الذي قدّم لحنًا يفيض شجنًا ويُكمل كلمات الشاعرة "ضيّ" في لوحةٍ موسيقيةٍ متكاملةٍ تولّى توزيعها عمر صبّاغ، فيما أشرف على الميكس والماسترينغ م. جاسم محمد.

أغنية "وينك" من الأعمال العاطفية ذات الإحساس العالي، قدّمها فؤاد بصوته المميّز وأدائه الصادق، ليتمكّن من إيصال مشاعر الشاعرة وإحساس "سهم" بعمقٍ يدخل القلب بسلاسة، ويعبّر عن حالةٍ وجدانيةٍ صافية تجمع بين الشوق والحنين والعتاب بأسلوبٍ راقٍ. وجاء في مطلع كلمات الأغنية:

وينك! ( قبلت العذر لو ما بعد قيل )

‏وينك.. لو ان جروح قلبي عميقة..!

وينك ترى لك وحشة هدت الحيل

وينك ترى حبل الوصل جف ريقه

وقد طرح فؤاد عبد الواحد الأغنية "وينك" من إنتاجه الخاص، عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي المتخصصة، ومن خلال قناته الرسمية على الموقع الشهير YouTube، كما تم توزيع الأغنية عبر الإذاعات الخليجية والعربية لتصل إلى جمهوره في مختلف أنحاء الوطن العربي.

ملاحظة: مرفق صور ولينك أغنية "وينك" للفنان فؤاد عبدالواحد

https://t.co/9y5I5Q4A7m