نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس حفل Anyma أمام الأهرامات تكشف إنفاقًا سياحيًا ضخمًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الحدث العالمي أمام الأهرامات



كشف ربيع مقبل، منظم الحفل العالمي، كواليس تنظيم فعالية Anyma التي أُقيمت مؤخرًا أمام أهرامات الجيزة، موضحًا أن الفرقة العالمية Anyma قدمت عرضًا موسيقيًا مباشرًا ومبهرًا امتزج فيه عبق التاريخ بأحدث تقنيات الصوت والضوء، ليخلق أجواء فنية استثنائية أسرت أنظار الحضور من مختلف أنحاء العالم.

إقبال سياحي ضخم وإنفاق قياسي



أكد مقبل أن الحفل نجح في جذب أكثر من 10 آلاف سائح أجنبي أنفقوا ما يزيد على 20 مليون دولار خلال فترة إقامتهم في مصر، ما جعله واحدًا من أضخم الفعاليات الموسيقية التي شهدتها البلاد مؤخرًا. وأشار إلى أن الحدث ساهم في تنشيط السياحة بشكل كبير، حيث امتلأت فنادق القاهرة بالكامل بالتزامن مع الليلة الموسيقية أمام الأهرامات، وبلغ سعر التذكرة الواحدة نحو 10 آلاف جنيه.

مشاركة آلاف العمال المصريين



أوضح منظم الحفل أن التحضيرات استغرقت أكثر من ستة أشهر من العمل المتواصل، بمشاركة أكثر من 3 آلاف عامل مصري في أعمال التركيب والتجهيزات الفنية التي استمرت لمدة 10 أيام متواصلة، مؤكدًا أن التعاون الكبير من وزارتي السياحة والآثار والداخلية كان سببًا رئيسيًا في إنجاح هذا الحدث الضخم.

الأهرامات كانت بطل العرض الحقيقي



وشهد الحفل إقامة شاشة عرض عملاقة بمساحة 2000 متر مربع لأول مرة في مصر، لتتحول الأهرامات إلى مسرح مفتوح للفن والإبداع. وأكد مقبل أن الأهرامات كانت بطل الحدث الحقيقي، إذ امتزجت الإيقاعات الإلكترونية الحديثة بالأجواء التاريخية المهيبة في مشهد بصري مذهل خطف أنظار الجمهور وعدسات الإعلام العالمي.

عرض Quantum Genesys يبهر الحضور



خلال الفعالية، قدّم الفنان العالمي ماتيو ميليري عرضه الجديد بعنوان "Quantum Genesys"، مستخدمًا أحدث تقنيات العرض ثلاثي الأبعاد مع إيقاعات إلكترونية نابضة وأداء حي تفاعلي جعل الجمهور يعيش تجربة موسيقية غامرة بين أنوار الليزر وظلال الأهرامات. وتحولت السماء إلى لوحة من الضوء والحركة، في تفاعل بصري مهيب جمع بين الموسيقى والتاريخ في مشهد لا يُنسى.

ترحيب مصري واسع ودعم رسمي



أضاف مقبل أن فكرة إقامة الحفل أمام الأهرامات كانت في البداية محفوفة بالقلق بسبب حجم الحدث، لكنه فوجئ بترحيب كبير من الدولة المصرية، وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية، مؤكدًا أن هذا الدعم كان مفتاح النجاح الحقيقي لهذه الفعالية العالمية.