نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالبث المباشر مانشستر يونايتد اليوم.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد × إيفرتون بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير الكرة الإنجليزية معرفة القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون وكيفية مشاهدة البث المباشر للقمة التي تُقام على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026. ويسعى مانشستر يونايتد لحصد ثلاث نقاط مهمة تعزز تقدمه في جدول الترتيب، بينما يدخل إيفرتون المباراة بطموح خطف نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في مواجهاته المقبلة.

وفي السطور التالية، نستعرض القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون، وطريقة مشاهدة البث المباشر، بالإضافة إلى موعد اللقاء والمعلق.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون



تُعد شبكة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المقرر أن تُذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون عبر قناة beIN SPORTS 1 HD، وسط انتظار جماهيري كبير لمتابعة المواجهة.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون



يمكن للجماهير متابعة اللقاء بث مباشر عبر:

– خدمة beIN Connect للمشتركين في باقات بي إن سبورتس.

– تطبيق TOD الذي يوفر تغطية مباشرة لمباريات البريميرليج بجودة عالية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون اليوم



تقام المباراة اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، وتبدأ صافرة اللقاء في المواعيد التالية:

10:00 مساءً – بتوقيت القاهرة

11:00 مساءً – بتوقيت السعودية

12:00 منتصف الليل – بتوقيت الإمارات

معلق مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون



يسند التعليق على أحداث المباراة للمعلق حسن العيدروس عبر قناة beIN SPORTS 1، وهو أحد أبرز المعلقين في شبكة بي إن سبورتس.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وإيفرتون



التقى الفريقان في 211 مواجهة سابقة:

– فاز مانشستر يونايتد في 95 مباراة

– فاز إيفرتون في 68 مباراة

– تعادل الفريقان في 48 مواجهة

شاهد بالبث المباشر مانشستر يونايتد اليوم.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد × إيفرتون بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي



تفاصيل المباراة ومكانها

تقام المباراة على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، بداية من الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، و12:00 صباحًا بتوقيت أبو ظبي؛ ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، مع التعليق الصوتي للمعلق حسن العيدروس، مما يتيح للمتابعين في الوطن العربي متابعة المباراة مباشرة بجودة عالية.

مانشستر يونايتد: حالة الفريق قبل المباراة

يعود مانشستر يونايتد إلى ملعبه محرزًا تقدمًا ملحوظًا تحت قيادة المدير الفني روبن أموريم، حيث تمكن الفريق من استعادة الثقة بعد سلسلة انتصارات متتالية على الرغم من بعض التعثرات في الجولات الأخيرة.

تعادل الفريق مع توتنهام هوتسبير في مباراة شهدت سيطرة واضحة ليونايتد حتى الدقائق الأخيرة، قبل استقبال هدف تعادل في اللحظات الأخيرة، ثم نجح في تحقيق التعادل بواسطة اللاعب ماتيس دي ليخت.

في الجولات التالية، تعثر الفريق أمام نوتنغهام فورست، لكن تسديدة بعيدة المدى من أماد ديالو أنقذت الفريق من الهزيمة؛ ورغم بعض اللحظات الصعبة، يظهر مانشستر يونايتد تنظيمًا وثقة متزايدة في أداء لاعبيه، ما يزيد من فرصه في تحقيق الفوز أمام إيفرتون اليوم.