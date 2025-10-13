محمد كرم يكشف تفاصيل الدورة الرابعة لــ مهرجان حفل جوائز الأفضل عربيًا

القاهرة - محمد ابراهيم - محمد كرم مهرجان حفل جوائز الأفضل عربيا ينطلق في ديسمبر المقبل تحت شعار " حفل القرن "

كشف المخرج محمد كرم رئيس مهرجان حفل جوائز الأفضل عربيا عن تفاصيل الدورة الرابعه من المهرجان والتي من المقرر اقامتها ديسمبر المقبل.

وأوضح المخرج محمد كرم أن المهرجان هذا العام سيشهد تكريم عدد كبير من نجوم الفن الذين ابدعوا في دراما رمضان 2025.

وقال المخرج محمد كرم في تصريحات صحفيه تحرص الجمعية العربية الدولية للإعلام والسينما، نفتخر بأن نصل هذا العام ألي الموسم الرابع من حفل جوائز الأفضل عربيا، الذي أصبح منصة حقيقية لتكريم الإبداع العربي في مجالات السينما والدراما والإعلام.

وأضاف المخرج محمد كرم شعارنا هذا العام حفل القرن الذي يجسد رؤيتنا في تقديم حدث استثنائي يليق بمكانة الفن والإعلام العربي، ويعكس الصورة المشرقة لصناعة الإبداع في العالم العربي.

هدف حفل مهرجان حفل جوائز الأفضل عربيا

وأكد المخرج محمد كرم أن الحفل يهدف إلى "تسليط الضوء على التجارب الناجحة التي تُثري الصناعة العربية وتفتح آفاقًا جديدة أمام الأجيال الشابة في مجالات الإنتاج السينمائي والإعلامي"، مشيرًا إلى أن الجمعية مستمرة في دعم المبادرات التي تُعزز مكانة الفن العربي على المستويين الإقليمي والدولي.

فعاليات مهرجان حفل جوائز الأفضل عربيا

تنطلق فعاليات حفل جوائز الأفضل عربيًا في موسمه الرابع تحت شعار "حفل القرن"، في ديسمبر المقبل وسط أجواء احتفالية كبيرة وحضور فني وإعلامي واسع من مختلف أنحاء الوطن العربي، وذلك في إطار احتفاء سنوي يكرّم رموز الإبداع والتميّز في مجالي السينما والإعلام العربي.

مهرجان حفل جوائز الأفضل عربيا

جدير بالذكر أن مهرجان حفل جوائز الأفضل عربيا كرم العديد من نجوم الفن في الدورة الثالثة منهم الفنان رياض الخولي، الفنان محمد التاجي، الفنان محمد ابو داوود، الفنانة أنوشكا، الفنانة هدي الاتربي، الفنان منذر ريحانه، الفنان حسني شتا، الفنانة سلوي عثمان، السيناريست محمد الغيطي، الفنان أحمد عبدالله.