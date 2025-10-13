نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسرين طافش تتألق بإطلالة أنيقة بالأبيض والأسود خلال رحلتها في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار بإطلالة راقية وجذابة خلال رحلتها الأخيرة إلى مدينة دبي، حيث شاركت جمهورها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، لتشاركهم أجواء رحلتها وإطلالتها اللافتة.

وظهرت نسرين طافش في الصور بفستان متوسط الطول بتصميم أنيق مكشوف الكتفين، جمع بين اللونين الأبيض والأسود بطريقة متناغمة، وزُيّن الفستان بأزرار ذهبية أضفت عليه لمسة فخامة وتميّز.

وأكملت الفنانة إطلالتها بحقيبة صغيرة أنيقة اختارتها بعناية لتتناسب مع تفاصيل الفستان، فيما تركت شعرها ينسدل بنعومة على كتفيها، مع اعتمادها مكياجًا هادئًا بألوان طبيعية أبرزت ملامحها الرقيقة وجمالها الهادئ.

وتفاعل جمهور نسرين طافش بشكل واسع مع الصور، حيث أشاد كثيرون بأناقتها المعتادة وحسها العالي في اختيار الأزياء، مؤكدين أنها تواصل التألق في كل ظهور لها سواء داخل أو خارج الوطن العربي.

وكان آخر أعمال نسرين طافش هي أغنية "روقان" التي رقصت عليها نسرين طافش، من كلمات محمد الغنيمي، ألحان مصطفى باسي، توزيع محمود الشاعري،والفيديو كليب من إخراج حسام الحسيني، وعادت بها نسرين طافش للغناء بعد غياب 5 سنوات، منذ طرح آخر ألبوماتها "الحلوة" عام 2019.

كما انشغلت نسرين طافش الفترة الماضية في تصوير مسلسل "دون مقابل" مع هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، خالد سليم، أيمن عزب، محمد أبو داود، إنتاج محمد فوزي، إخراج جمال عبد الحميد.