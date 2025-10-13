نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن مالك يجسّد صراع جيل يعيش بين الظهور والحقيقة في هيبتا ٢ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من الثقة الزائفة إلى الصدق المؤلم.. رحلة حسن مالك في “هيبتا 2

يواصل النجم الصاعد حسن مالك تأكيد مكانته كأحد أبرز الوجوه الشابة في السينما المصرية، من خلال دوره اللافت في فيلم هيبتا 2: المناظرة الأخيرة، حيث يجسّد شخصية مصطفى، الشاب الجامعي صاحب الكاريزما الطاغية بين زملائه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يخفي خلف هذه الجاذبية صراعًا داخليًا عميقًا بين الصورة التي يقدّمها للعالم وحقيقته التي يحاول الهروب منها.

حسن مالك يجسّد صراع جيل يعيش بين الظهور والحقيقة في هيبتا ٢

من خلال أداء واقعي بعيد عن المبالغة، يرسم حسن مالك ملامح شابٍ يواجه أسئلة جيله عن الهوية، والصدق العاطفي، والقبول الاجتماعي في البداية، يبدو مصطفى واثقًا وساخرًا من كل شيء، يقدّم النصائح لمن حوله كما لو أنه يمتلك مفاتيح الحياة، لكن لقاءه بـ فريدة (مايان السيد)، الفتاة الصريحة التي لا تنبهر بسهولة، يغيّر مسار نظرته إلى نفسه والعالم.

مع تطوّر العلاقة بينهما، يبدأ الوجه الحقيقي لمصطفى في الظهور، فينقلب من الشاب الذي يضحك الجميع إلى من يبحث عن ذاته وسط إرثٍ نفسي معقد وتجارب أسرية تركت أثرًا عميقًا فيه.

يقدّم حسن مالك الشخصية بصدقٍ لافت يجعله أقرب إلى جيله، فهو لا يكتفي بأداء الدور، بل يعكس من خلاله مأزقًا يعيشه كثير من شباب اليوم: التوتر بين ما يظهر على السوشيال ميديا وبين الواقع الإنساني المليء بالشكوك والهشاشة.

ابطال فيلم هيبتا 2: المناظرة الأخيرة

فيلم هيبتا 2: المناظرة الأخيرة من إخراج هادي الباجوري وتأليف محمد صادق، ويشارك في بطولته منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، ومايان السيد، مع ضيفي الشرف أشرف عبد الباقي وهشام ماجد. وقد انطلق الفيلم مؤخرًا في دور العرض محققًا إقبالًا جماهيريًا كبيرًا ضمن قائمة الأعلى في شباك التذاكر