نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آمال ماهر تستعد لإحياء حفل افتتاح الدورة الـ33 لمهرجان الموسيقى العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الإقبال على تذاكر الحفل



شهدت تذاكر حفل المطربة آمال ماهر في مهرجان الموسيقى العربية إقبالًا جماهيريًا كبيرًا عبر موقع الحجز الإلكتروني، حيث توشك التذاكر المطروحة على النفاد. وتعد هذه الحفلة الأولى لآمال ماهر في المهرجان بعد غياب سنوات، ومن المتوقع أن يقدم الحفل ليلة استثنائية لمحبي الطرب الأصيل.

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ33



تحيي آمال ماهر حفل افتتاح الدورة الـ33 للمهرجان، والتي تحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم، على مسرح النافورة بدار أوبرا القاهرة، مساء الخميس 16 أكتوبر، بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فيظي.

أسعار التذاكر وفئاتها



قسمت إدارة المهرجان تذاكر الحفل إلى 6 فئات. الفئة الأولى 5000 جنيه، الفئة الثانية 4500 جنيه، الفئة الثالثة 3500 جنيه، الفئة الرابعة 2500 جنيه، الفئة الخامسة 1500 جنيه، والفئة السادسة 750 جنيه.

برنامج الحفل والمفاجآت الغنائية



من المنتظر أن تقدم آمال ماهر برنامجًا غنائيًا مميزًا يشمل باقة من روائع الطرب الأصيل، إلى جانب بعض المفاجآت التي ستُكشف للمرة الأولى. كما سيتم تقديم أغنيات لأول مرة من ألبومها الجديد "حاجة غير" الذي طرحته مؤخرًا على خشبة مسرح دار الأوبرا.

تكريم الشخصيات الفنية



يتضمن حفل الافتتاح تكريم آمال ماهر ضمن 11 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، من بينهم المطرب محمد الحلو، الملحن خالد عز، الشاعر وائل هلال، المايسترو حسن فكري، الموسيقار وعازف الجيتار جلال فودة، عازف الكولة إبراهيم فتحي، الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميدة كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، الدكتور هشام شرف من الأردن، الفنانة نعيمة سميح من المغرب، والشاعر الهادي أدم من السودان.

الدورة الـ33 تحت شعار عام أم كلثوم



تأتي الدورة الـ33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في إطار عام أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل كوكب الشرق، حيث تم اختيارها شخصية المهرجان. ويشهد الحفل حضور أعضاء اللجنة العليا منهم المايسترو أمير عبد المجيد، الدكتور عماد عاشور، الفنان محمد الحلو، الشاعر جمال بخيت، الإعلامية جاسمين طه، الدكتور أحمد عاطف، الدكتور سعيد كمال، الأستاذة أماني سعيد، المايسترو الدكتور محمد الموجي، المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، المايسترو أحمد عامر، والدكتورة شيرين عبد اللطيف رئيس اللجنة العلمية.