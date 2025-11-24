نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الدحيل مباشر دون تقطيع | دوري أبطال آسيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الاتحاد يواجه الدحيل بسجل تاريخي قوي أمام الأندية القطرية.. 9 انتصارات من 12 مواجهة آسيوية

يحل فريق الاتحاد السعودي ضيفًا على الدحيل القطري مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة (منطقة الغرب)، في لقاء يحمل الكثير من الترقب، خاصة أن «العميد» يدخل المواجهة وهو مُدجّج بإرث ثقيل من التفوق أمام الأندية القطرية عبر تاريخ مشاركاته القارية.

بيانات «ترانسفير ماركت» تكشف تفوقًا تاريخيًا



تكشف قاعدة البيانات العالمية «ترانسفير ماركت» أن الاتحاد خاض 12 مباراة رسمية أمام فرق قطرية في مختلف البطولات الآسيوية، حقق خلالها 9 انتصارات بنسبة فوز بلغت 75%، مقابل تعادلين فقط وهزيمة وحيدة.

هذا السجل يضع الاتحاد ضمن أكثر الأندية السعودية ثباتًا أمام ممثلي الكرة القطرية ويعكس قوة الأجيال المتعاقبة التي مثّلت النادي في المشاركات الخارجية.

مواجهة رسمية أولى أمام الدحيل



ورغم أن الاتحاد واجه «لخويا» سابقًا مرتين في دوري أبطال آسيا قبل عام 2017، فإن مواجهة الاثنين تُعد اللقاء الرسمي الأول أمام الدحيل بمسماه وكيانه الحالي، بعد اندماج ناديي لخويا والجيش في المنظومة الجديدة.

وتبقى الهزيمة القطرية الوحيدة للاتحاد في سجله التاريخي أمام الأندية القطرية جاءت على يد لخويا قبل تغيير هويته إلى «الدحيل».

تنوع الخصوم القطرية عبر التاريخ



خاض الاتحاد مبارياته أمام الفرق القطرية في عدة بطولات آسيوية، أبرزها:

– العربي

– الريان

– أم صلال

– لخويا (الدحيل لاحقًا)

ضمن منافسات دوري أبطال آسيا بنسخته التقليدية.

كما واجه:

– السد

– الأهلي القطري

خلال مشاركاته في بطولة كأس الكؤوس الآسيوية بين عامي 1990 و2002.

وخلال هذه الرحلة الطويلة، جاءت خسارته الوحيدة أمام لخويا، بينما تعادل مع السد مرة ومع الأهلي مرة، وانتصر في 9 مباريات كاملة.

الاتحاد يدخل مواجهة الدحيل بثقة تاريخية



مع هذه الأرقام القوية، يدخل الاتحاد مواجهة الدحيل بثقة عالية، ساعيًا لتعزيز تفوقه التاريخي أمام الكرة القطرية، والاقتراب خطوة مهمة من حسم بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وضعية الاتحاد قبل المواجهة

يدخل نادي الاتحاد اللقاء وهو في صدارة المجموعة، ساعيًا لتعزيز موقعه واستعادة قوته بعد مواجهات قوية شهدت أداءً متميزًا، حيث يسعى لتحقيق فوز يعزز حظوظه المبكرة في التأهل لدور الـ16.

يعتمد الاتحاد على عناصره الأساسية في الخط الأمامي، مع تفعيل السرعات على الأطراف والكرات العرضية، بالإضافة إلى استغلال مهارات لاعبيه في بناء الهجمات المنظمة. ويُتوقع أن يركز الفريق على الضغط الهجومي المبكر لإرباك دفاع الدحيل ومنع أي فرص مرتدة.

وضعية الدحيل قبل المباراة

يبحث فريق الدحيل القطري عن انتصار ضروري لإعادة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل، بعد بداية متذبذبة في دور المجموعات؛ ويعتمد الفريق على تنظيم دفاعي محكم، مع التحول السريع للهجمات المرتدة، مستفيدًا من مهارات لاعبيه القادرين على صناعة الفرص من لمسة واحدة أو الكرات الطويلة.