نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التنمية المحلية تلقي كلمة مصر أمام المؤتمر العام لـ "اليونيدو" في الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، كلمة جمهورية مصر العربية أمام الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة ممثلي 173 دولة عضوًا، خلال الفترة من 23 حتى 27 نوفمبر الجاري، تحت شعار "قوة الاستثمار والشراكات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأكدت الوزيرة في كلمتها النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الصناعات التحويلية في مصر، ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى الخطة العاجلة للتنمية الصناعية التي تستهدف رفع مساهمة القطاع إلى 20% من الناتج المحلي وتوفير نحو 7 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2030.

واستعرضت الدكتورة منال عوض مجالات التعاون بين مصر ومنظمة اليونيدو، والتي أثمرت عن تنفيذ 21 مشروعًا بإجمالي تمويل يتجاوز 61 مليون دولار، بما يسهم في دعم التحول الصناعي وتعزيز التكنولوجيا والابتكار.

كما شددت الوزيرة على دعم مصر لمسار التنمية الصناعية في القارة الأفريقية، وإطلاق العقد الرابع للتنمية الصناعية، معربة عن قلقها من التحديات التي تواجه الدول النامية نتيجة النزاعات واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

وأكدت الوزيرة توجه الدولة نحو الصناعة الخضراء وتشجيع الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والتقنيات الحديثة، إلى جانب جهود مصر في دعم التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، داعية منظمة اليونيدو إلى المشاركة في هذه الجهود.

وفي ختام كلمتها، أعربت وزيرة التنمية المحلية عن تقدير مصر لمنظمة اليونيدو، وللمملكة العربية السعودية على استضافة المؤتمر، مؤكدة التزام الدولة بدعم الشراكات الدولية ودفع مسار التنمية الصناعية المستدامة بما يحقق رؤية مصر 2030.