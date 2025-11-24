«الوطنية للانتخابات»: ضبط شخص يوزع أموالا على الناخبين أمام لجنة بالمحلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 04:28 مساءً - أكد القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تتابع سير العملية الانتخابية فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 متابعة دقيقة.

وأشار إلى أن الهيئة اتخذت الإجراءات القانونية فى عدة بلاغات وردت إليها من لجنة المتابعة بمحافظة الغربية، حيث تم ضبط عدد من الأشخاص بحوزة أحدهم مبالغ مالية بنحو 17 ألف جنيه يقوم بتوزيعها على الناخبين حتى يقوموا بالتصويت لصالح مرشحين مستقلين، ومرشح عن حزب سياسى، وقامت قوة أمنية بضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة إدارى المحلة.

وأوضح المستشار أحمد بندارى أن أحد الناخبين حاول تصوير بطاقة الاقتراع داخل إحدى اللجان وتم تحرير محضر حياله.

وقال القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة وفرت لجميع أطراف العملية الانتخابية كافة وسائل التواصل معها خلال التصويت، لتلقى الاستفسارات والشكاوى ورصد اى مخالفات بشأن الانتخابات وتقوم بالرد عليها بشكل فورى ومباشر.

وأضاف القاضى أحمد بندارى أن من حق أى مرشح أو طرف فى العملية الانتخابية اللجوء إلى الطريق الرسمية والقانونية فى تقديم شكوى بشأن الانتخابات، لكن ليس بالنشر على منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، حيث أن القانون حدد طرق التظلم والطعن على الانتخابات وذلك إما للجان العامة بكل دائرة انتخابية أو للهيئة الوطنية للانتخابات أو الطعن على الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا.

وحذر القاضى أحمد بندارى من حملات التشكيك وتشوية الانتخابات على المواقع الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أن هناك البعض يحاول زعزعة ثقة المواطنين فى مؤسساتها.

وأكد القاضى أحمد بندارى على أن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة كل الحرص على إيصال إرادة الناخبين من خلال صناديق الاقتراع واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.