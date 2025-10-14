نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور محمد عبد الله عضو مجلس الموسيقيين: فخور بمؤتمر قمة شرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الدكتور محمد عبد الله عضو مجلس الموسيقيين بعد قمة شرم الشيخ: العالم ينظر إلى مصر نظرة البطل

عبَّر الدكتور محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عن بالغ فخره واعتزازه بمؤتمر القمة الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، مؤكدًا أن ما شهدته أرض السلام هو صفحة مضيئة جديدة في تاريخ مصر، تُجسِّد مكانتها كقلبٍ نابضٍ للعروبة، وضميرٍ حيٍّ للإنسانية.

تصريحات محمد عبد الله عضو مجلس الموسيقيين بعد قمة شرم الشيخ:

وقال الدكتور محمد عبد الله: وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي كالعادة في موضع الصدارة، مدافعًا عن الحق الفلسطيني والعربي، مؤكدًا أن مصر لم ولن تفرّط في رسالتها التاريخية كحامية للسلام وداعمة للعدالة الإنسانية.

وأشار عبد الله إلى أن مشهد القادة والزعماء وهم يجتمعون على أرض مصر ليس مجرد لقاء سياسي، بل ملحمة وطنية وإنسانية تُعيد للعالم صوته الأخلاقي المفقود، مؤكدًا أن العالم بأسره ينظر إلى مصر اليوم نظرة البطل لما تلعبه من دور متوازن وشجاع في زمن الاضطراب.

وأضاف: نحن كفنانين ومبدعين نستمد من قيادتنا السياسية إلهامًا عظيمًا يجعلنا نؤمن بأن الفن رسالة سلام، وأن اللحن والكلمة قد يحملان من القوة ما يضاهي صوت المدافع والسياسة. سنظل نغني لمصر، ونحمل للعالم بصوتنا رسالة الحق والجمال.

واختتم عضو مجلس إدارة النقابة كلمته قائلًا: قمة شرم الشيخ لم تكن مجرد مؤتمر، كانت نبضة ضميرٍ عالمي خرجت من قلب مصر. تحيا مصر، وتحيا إرادة السلام التي لا تعرف الانكسار