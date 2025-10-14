نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضه لوعكة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد التاجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الفنان محمد التاجي قلق جمهوره ومحبيه بعد كشفه عن تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية، ونقله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة.

تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد التاجي

وشارك التاجي متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة له من داخل المستشفى، وعلّق عليها بكلمة واحدة قائلًا: «دعواتكم»، وهو ما أثار حالة من التعاطف والدعاء له بالشفاء من قبل جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

ولم يكشف الفنان محمد التاجي عن طبيعة الوعكة الصحية التي تعرض لها أو تفاصيل العملية التي خضع لها، مكتفيًا بطلب الدعاء في هذه الفترة الصعبة.

اخر اعمال محمد التاجي

ويُعد الفنان محمد التاجي أحد الوجوه المميزة في الدراما المصرية، إذ قدّم خلال موسم رمضان 2025 أداءً لافتًا في مسلسل «جودر 2»، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وشارك في بطولته مع النجم ياسر جلال.

ابطال مسلسل “جودر 2”

وشارك في بطولة العمل عدد من النجوم، منهم: نور، شيري عادل، ياسمين رئيس، وليد فواز، سامي مغاوري، أحمد بدير، مجدي بدر، وفاء عامر، أحمد فتحي، عبد العزيز مخيون، إلى جانب محمد التاجي، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع ميديا هب وأروما ستوديوز.

قصة مسلسل “جودر 2”

أما أحداث مسلسل "جودر 2"، فقد جاءت استكمالًا للجزء الأول، حيث تدور بين الواقع والخيال في أجواء من السحر والحكايات الأسطورية على غرار عالم ألف ليلة وليلة، وتتناول هذه المرة قصة «جودر المصري وما جرى له من حوادث الأيام وتصاريف الأقدار».

