نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. محمد فؤاد يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بغداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان محمد فؤاد لإحياء حفل غنائي كبير في العاصمة العراقية بغداد، ضمن سلسلة الحفلات التي يقدّمها نجوم الغناء والطرب في عدد من الدول العربية خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يُقام حفل محمد فؤاد يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، حيث يلتقي جمهوره العراقي في أمسية طربية ينتظرها عشاقه بشغف، ويقدّم خلالها مجموعة من أشهر وأجمل أغانيه التي أحبها الجمهور على مدى مشواره الفني، ومن أبرزها: "كماننا"، "حيران"، "فاكرك يا نسيني"، "طمني عليك"، و"حبيبي يا".

ويُعد هذا الحفل من أبرز المحطات الفنية للفنان محمد فؤاد خلال عام 2025، حيث يواصل من خلاله نشاطه الفني اللافت بعد سلسلة من الحفلات الناجحة التي أحياها مؤخرًا في عدد من العواصم العربية.

وكان فؤاد قد طرح مؤخرًا كليب أغنيته الجديدة "سلام"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا على موقع «يوتيوب»، ولاقى تفاعلًا واسعًا من جمهوره، الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان مصطفى محفوظ، وتوزيع توما، ومن إخراج كريم مسلم، وتضمّن الكليب لقطات من حفلاته الأخيرة التي شهدت حضورًا جماهيريًا ضخمًا.

وعلى الصعيد السينمائي، لا يزال الجمهور يتذكر آخر أعماله في السينما، فيلم «غاوي حب»، الذي قدّمه مع الفنانة حلا شيحة وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا. وتدور أحداثه حول شخصية صلاح الذي يترك كلية الشرطة من أجل الغناء، قبل أن تقوده الحياة إلى لقاء غير متوقع مع حبيبته القديمة ملك، التي أصبحت سيدة أعمال ناجحة متزوجة من رجل يعمل في تجارة مشبوهة، لتبدأ سلسلة من الصراعات الإنسانية والعاطفية، وشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم، بينهم رامز جلال، خالد الصاوي، أميرة العايدي، عبد الله مشرف، ومجدي السباعي.