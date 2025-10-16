نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم مصطفى تخوض منافسات رمضان 2026 بمسلسل "فن الحرب" أمام يوسف الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمة ريم مصطفى لخوض سباق دراما رمضان 2026 بمسلسل "فن الحرب"، الذي يجمعها بالنجم يوسف الشريف للمرة الأولى في الدراما التليفزيونية، حيث تقدم ريم من خلاله شخصية مختلفة ومفاجئة للجمهور، وقد بدأت ريم بالفعل التحضيرات الخاصة بالدور تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

صناع مسلسل فن الحرب



مسلسل فن الحرب "فن الحرب" بطوبة يوسف الشريف، ريم مصطفى وعدد كبير من النجوم الذين يجرى التعاقد معهم حاليًا، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب توبة، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. ويسجل العمل عودة يوسف الشريف إلى الدراما الرمضانية بعد غياب استمر أربع سنوات.

ريم مصطفى تستعد لتصوير فيلم “ حين يكتب الحب”



وفي سياق آخر، تستعد ريم مصطفى أيضًا لتصوير أحدث أفلامها السينمائية "حين يكتب الحب"، والذي يضم نخبة من نجوم السينما، بينهم معتصم النهار في أولى تجاربه بالسينما المصرية، إلى جانب أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، جميلة عوض، شيري عادل، محسن محيي الدين، سارة بركة، إلهام صفي الدين، نانسي صلاح، شريف حافظ، والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات وإخراج محمد هاني.

أخر أعمال ريم مصطفى



ريم مصطفى قدمت في شهر رمضان الماضى 2025، مسلسل "سيد الناس" الذى شاركت في بطولته إلى جانب: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.