العالم اليوم - بعد تهديدات بالقتل.. نجم ليفربول يشتري كلبا لحمايته

انتم الان تتابعون خبر بعد تهديدات بالقتل.. نجم ليفربول يشتري كلبا لحمايته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 نوفمبر 2025 11:17 صباحاً - أنفق مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي السويدي ألكسندر إيزاك نحو 35 ألف يورو لشراء كلب حراسة بعد تلقيه تهديدات بالقتل وفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وأفادت الصحيفة بأن الكلب من نوع "دوبرمان" سيستعين بع اللاعب لحمايته خارج الملعب في ظل محاولته التأقلم مع حياته الجديدة في ميرسيسايد بعد انضمامه إلى ليفربول في الصيف الماضي قادما من نيوكاسل يونايتد.

وتابعت الصحيفة أن إيزاك وزميله في المنتخب السويدي مهاجم أرسنال فيكتور غيوكيريس تلقيا تهديدات بالقتل بعد أن احتل المنتخب السويدي المركز الأخير في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2026.

وأوضحت أن مهاجم ليفربول يرغب في الشعور بالأمان خارج الملعب وشراء كلب حراسة أصبح جزءا أساسيا من سعيه لتحقيق هذا الهدف.

من جانبها ذكرت الشركة التي زودت اللاعب بالكلب: "لا شيء أكثر وفاء من كلب حراسة"، مشيرة إلى أن هذا التوجه أصبح شائعا بين لاعبي كرة القدم.

وسجل ألكسندر إيزاك المنضم إلى صفوف ليفربول هدفا واحدا وصنع تمريرة حاسمة واحدة في 8 مباريات على الرغم من انضمامه في أغلى صفقة في تاريخ الدوري الانجليزي بقيمة 145 مليون يورو.