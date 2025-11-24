نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025–2026 في المقال التالي

البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025–2026.. يترقب جمهور كرة القدم في مصر والوطن العربي مواجهة قوية ومثيرة تجمع بين مانشستر يونايتد وإيفرتون ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025–2026، في مباراة ينتظرها عشاق الفريقين لما تحمله من أهمية كبيرة على مستوى جدول الترتيب ورغبة كل فريق في تحسين موقعه خلال المرحلة الحالية من البطولة.

تقام المباراة اليوم الاثنين على ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر، حيث يسعى اليونايتد بقيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم إلى استعادة نغمة الانتصارات والاقتراب أكثر من المراكز الأمامية، بينما يدخل إيفرتون المواجهة بهدف تعزيز رصيده ومواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم.



موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون اليوم

تنطلق صافرة بداية اللقاء المرتقب بين مانشستر يونايتد وإيفرتون مساء اليوم الاثنين في تمام:

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

11:00 مساءً بتوقيت السعودية



ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب أولد ترافورد الذي يشهد عادة أجواء جماهيرية استثنائية، ما يجعل المباراة أكثر حماسًا وإثارة، خاصة في ظل حاجة الفريقين لحصد النقاط الثلاث في هذه المرحلة المهمة من البطولة.



القنوات الناقلة وترتيب الفريقين قبل المباراة

سيتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS 1 HD القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في مصر والوطن العربي، مما يتيح للجماهير متابعة اللقاء بجودة عالية وتحليل فني مميز قبل وبعد المباراة.

وعلى مستوى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، يدخل مانشستر يونايتد اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 10 نقاط، ويبحث عن تحقيق انتصار مهم يقربه من المنافسة على المراكز الأوروبية. في المقابل، يتواجد فريق إيفرتون في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في جدول الترتيب.



التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام إيفرتون

من المتوقع أن يعتمد المدرب روبن أموريم على التشكيلة التالية في مواجهة اليوم:

حراسة المرمى: لامنس

خط الدفاع: ليني يورو – دي ليخت – لوك شاو

خط الوسط: ديالو – كاسيميرو – برونو فيرنانديز – دورجو

الهجوم: ماونت – كونيا – مبيومو



هذه التشكيلة تمنح اليونايتد توازنًا هجوميًا ودفاعيًا، مع تعزيز وسط الملعب بخبرة كاسيميرو وقدرات برونو الإبداعية، إضافة إلى سرعة مبيومو وحركية كونيا في الخط الأمامي.

بهذا ينتظر المشاهدون مواجهة قوية تحمل طابع الندية والرغبة في الفوز من الطرفين، وسط ترقب كبير لمتابعة أحداث البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون الليلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.