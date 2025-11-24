نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم 24 نوفمبر 2025.. مواجهات قوية في أبرز الدوريات والبطولات العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباريات اليوم 24 نوفمبر 2025.. مواجهات قوية في أبرز الدوريات والبطولات العالمية

مباريات اليوم 24 نوفمبر 2025.. مواجهات قوية في أبرز الدوريات والبطولات العالمية.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025 نحو مجموعة من المباريات المهمة التي تُقام في مختلف المسابقات، حيث يشهد اليوم عددًا من المواجهات البارزة في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، بالإضافة إلى لقاءات قوية في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب منافسات كأس العالم للناشئين التي تتواصل بإثارة كبيرة. ويأتي هذا الزخم من المباريات ليمنح الجماهير يومًا كرويًا حافلًا بالمتعة والإثارة.

أبرز مباريات الدوريات الأوروبية اليوم

مباريات اليوم 24 نوفمبر 2025.. مواجهات قوية في أبرز الدوريات والبطولات العالمية

تنطلق منافسات اليوم بقمة مشتعلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي مانشستر يونايتد مع إيفرتون عند الساعة العاشرة مساء، في مواجهة ينتظرها الجمهور بشغف كبير، إذ يسعى فيها كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهما في جدول الترتيب. وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

وفي الدوري الإسباني، يضرب فريق إسبانيول موعدًا مع إشبيلية في مواجهة قوية تُقام عند الساعة العاشرة مساء أيضًا، وتذاع عبر beIN Sports HD 3، حيث يطمح كل فريق إلى تحسين نتائجه في الليغا ورفع رصيده من النقاط.

أما في الدوري الإيطالي، فتقام مباراتان بارزتان؛ الأولى تجمع تورينو مع كومو في تمام السابعة والنصف مساء عبر قناة AD Sports 1 HD، بينما تقام المواجهة الثانية بين ساسولو وبيسا عند الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء، وتنقل عبر القناة نفسها. وتُعد هذه اللقاءات فرصة مهمة للفرق من أجل تعزيز مراكزها قبل دخول المراحل الحاسمة من الموسم.

مواجهات آسيا والناشئين تواصل إثارة اليوم

وفي إطار منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، تُقام عدة مباريات قوية، حيث يلتقي ناساف كارشي مع تراكتورسازي تبريز عند الساعة 3:45 عصرًا على beIN Sports HD 3، بينما يواجه الدحيل نظيره الاتحاد في واحدة من أبرز مواجهات اليوم عند الساعة السادسة مساء عبر beIN Sports HD 2. وفي التوقيت نفسه، يلعب شباب أهلي دبي أمام الغرافة على beIN Sports HD 3، قبل أن يختتم الأهلي والشارقة مباريات البطولة اليوم عند الساعة 8:15 مساء على beIN Sports HD 2.

كما تستمر منافسات كأس العالم للناشئين، حيث تلتقي النمسا مع إيطاليا عند الساعة 3:30 عصرًا عبر قناة beIN Sports HD، بينما يواجه منتخب البرتغال نظيره البرازيل في تمام الساعة السادسة مساء على القناة ذاتها، في مباريات ينتظرها عشاق الكرة العالمية لما يمتلكه اللاعبون الصغار من مهارات واعدة.

وبهذا الزخم من المباريات في مختلف البطولات، يعد اليوم الكروي من أكثر الأيام إثارة لمحبي اللعبة الجميلة حول العالم، مع تنوع المنافسات وقوة المواجهات التي تنتظر المتابعين على مدار الساعات القادمة.