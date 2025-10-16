نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025، فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي في مدينة الجونة الساحلية، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم.

لجان التحكيم

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة: ليلى علوي (رئيسة اللجنة)، جيونا أ. نازارو، رشيد مشهراوي، كاني كوشروتي، ناهويل بيريز بيسكايارت.



- لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة: نيكولا فيليبير (رئيس اللجنة)، أسماء المدير، سونا كارابوغوسيان، محمد سعيد أوما، هالة جلال.



- لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة: مهدي فليفل (رئيس اللجنة)، أندريا جاتوبولوس، جولييت كانو، سعاد بشناق، مصطفى الكاشف.

جوائز المهرجان

وجوائز المهرجان هي جائزة النجمة الخضراء، جائزة شبكة "نتباك" الخاصة بأفضل فيلم آسيوي

مهرجان الجونة السينمائي



يُعد مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما.