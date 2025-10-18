القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان أوس أوس، نجم “مسرح مصر”، جمهوره ومتابعيه لحظات مؤثرة من رحلته الروحانية، حيث نشر مجموعة من الصور الجديدة له أثناء أدائه مناسك العمرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

أوس أوس في لحظة روحانية مؤثرة من قلب الحرم المكي

وظهر أوس أوس في الصور وهو يرتدي عباءة بيضاء وسط أجواء إيمانية مهيبة في باحات المسجد النبوي، وقد بدا عليه التأثر والخشوع أثناء الدعاء والسلام على النبي محمد ﷺ، وعلق قائلًا: “السلام عليك يا سيدي يا رسول اللّٰه، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، صلوا على الحبيب تنالوا القلوب الطمأنينة”.

تفاعل الجمهور مع أوس أوس

هذه الكلمات البسيطة من الفنان المصري لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهوره، الذين عبّروا عن إعجابهم بحرصه على مشاركة لحظاته الإيمانية الصادقة، مؤكدين أن ملامحه في الصور حملت الكثير من الصفاء والسكينة، وتحوّل حسابه إلى ساحة دعاء، حيث انهالت التعليقات من متابعيه الذين تمنوا له عمرة مقبولة وعودة آمنة، مشيدين بتواضعه وبساطته حتى في لحظات العبادة.

اخر اعمال أوس أوس

الجدير بالذكر أن أوس أوس شارك مؤخرًا في بطولة فيلم “الصفا الثانوية بنات”، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، إلا أن رحلته الأخيرة إلى الأراضي المقدسة أظهرت جانبًا مختلفًا وأكثر عمقًا من شخصيته، يجمع بين خفة الظل والإيمان الصادق.