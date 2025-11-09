الرياض - كتبت رنا صلاح - في مسيرة العمر، يبقى هاجس التقدم في السن وفقدان الحيوية من أكثر ما يشغل الإنسان. فمع مرور الوقت، تتراجع الطاقة، وتبدأ ملامح الشيخوخة بالظهور على الجسد والوجه، فيبحث الكثيرون عن طرق طبيعية وآمنة لاستعادة نشاطهم وشبابهم دون اللجوء إلى العقاقير الكيميائية أو العلاجات المكلفة.

معجزة نزلت من السماء .. عشبة سحرية برخص التراب تعيد لك الشباب حتى بعد سن الستين .. إليك طريقة الإستخدام

ولكن المدهش أن الطبيعة قد وفّرت لنا كنزًا نباتيًا استثنائيًا، زهيد الثمن وعظيم الفائدة، يُعرف بقدرته على تجديد الخلايا، وتنشيط الجسم والعقل، وتحسين المزاج والمظهر… إنها عشبة “الماكا”، التي لا تُقدّر بثمن.

ما هي الماكا؟

الماكا هي نبات جذري ينمو في أعالي جبال الأنديز في بيرو، وتُلقّب عالميًا بـ”جذر الحياة”، لما لها من فوائد مدهشة. وقد كشفت الأبحاث الحديثة أن تناول الماكا بانتظام يعزز القوة الجسدية والذهنية، ويُعيد التوازن الهرموني، حتى لدى كبار السن، ما يجعلها خيارًا طبيعيًا رائعًا لمحاربة آثار التقدم في العمر.

أبرز فوائد الماكا:

1. إحياء النشاط بعد الستين:

تنشط إنتاج الطاقة داخل خلايا الجسم.

تقلل من الشعور بالإرهاق والكسل المرتبط بالعمر.

تعيد التوازن الطبيعي للهرمونات.

2. دعم صحة البشرة ومقاومة علامات الشيخوخة:

تحتوي على مضادات أكسدة قوية تحمي البشرة من التلف.

تعزز إنتاج الكولاجين، مما يساعد على شد الجلد وتقليل التجاعيد.

3. تحسين الحالة النفسية والقدرة الذهنية:

تخفف من التوتر والقلق الناتجين عن تقلبات العمر.

تدعم وظائف الدماغ، وتعزز التركيز والذاكرة.

كيفية استخدام الماكا:

الطريقة الأولى: مسحوق الماكا مع الماء أو الحليب

ابدأ بنصف ملعقة صغيرة تُمزج في كوب من الماء الدافئ أو الحليب.

يُنصح بتناولها صباحًا على معدة فارغة أو بين الوجبات.

يمكن زيادة الجرعة تدريجيًا إلى ملعقة صغيرة بعد الأسبوع الأول.

الطريقة الثانية: خلط الماكا مع العصير أو الزبادي

يمكن مزجها مع عصائر طبيعية أو الزبادي للحصول على جرعة غذائية متكاملة.

الكبسولات الجاهزة: