طاقة فنية وإطلالات تخطف العيون للنجوم على ريد كاربت الجونة في عشاء كيت بلانشيت

القاهرة - محمد ابراهيم - في واحدة من أروع أمسيات مهرجان الجونة السينمائي، اجتمع بريق الفن العالمي مع سحر النجوم العرب في حفل عشاء فاخر أقيم على شرف النجمة العالمية كيت بلانشيت، التي حضرت خصيصًا للاحتفال بعرض فيلمها المؤثر “Father Mother Sister Brother”، الذي يناقش مأساة إنسانية تهز القلوب.

وتألقت السجادة الحمراء بحضور كوكبة من أبرز النجوم، بينهم محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، هدى المفتي، تارا عماد، جميلة عوض، أنس بوخش، رزان جمال، طه دسوقي وزوجته، رشيد مشهراوي، حسين فهمي وزوجته، ماريان خوري، أروى جودة وزوجها، ومريم نعوم، الذين تنافسوا في إطلالات أنيقة عكست روح المهرجان.

كما حضر عدد من كبار الشخصيات، في مقدمتهم المهندسان نجيب وسميح ساويرس مؤسسا المهرجان، إلى جانب يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، درة، أمينة خليل، مهيرة عبد العزيز، أحمد مالك، وريّا أبي راشد، الذين حرصوا على الترحيب بكيت بلانشيت والتقاط الصور التذكارية معها في أجواء مفعمة بالفخامة والفن.

وعقب الحفل، خطفت كيت بلانشيت الأنظار خلال عرض فيلمها “أب أم أخت أخ”، الذي استوحى أحداثه من قصة حقيقية مؤلمة وقعت في غزة.

يروي الفيلم لحظات من الرعب والبطولة حين تلقى متطوعو الهلال الأحمر الفلسطيني في 29 يناير 2024 نداء استغاثة من طفلة تبلغ ست سنوات تُدعى ليان حمادة، كانت محاصرة داخل سيارة تحت وابل من النيران، تحاول النجاة وتناشد المسعفين عبر الهاتف قبل أن تودي رصاصة غادرة بحياتها.

القصة المأساوية التي هزت العالم ألهمت بلانشيت لتقديم عمل سينمائي يمزج بين الإنسانية والواقعية، ليصبح الفيلم شهادة فنية على معاناة الطفولة في مناطق الصراع.

وحضر عرض الفيلم نخبة من النجوم بينهم إلهام شاهين، لبلبة، هاني رمزي وزوجته، محمد كريم، والإعلامية مفيدة شيحة، الذين عبّروا عن تأثرهم الشديد برسالته الإنسانية.

