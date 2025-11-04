القاهرة - محمد ابراهيم - يعلن مهرجان "صدى الأهرامات" عن مشاركة المايسترو هاني فرحات بقيادة الأوركسترا الملكي البريطاني لتقديم باقة من أشهر أعمال الملحن والمؤلف الموسيقي المصري الكبير عمار الشريعي في الحفل الثاني ضمن فعاليات الدورة الأولى من المهرجان التي تحمل شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات".



المايسترو هاني فرحات يقود الأوركسترا الملكي البريطاني لتقديم باقة من أعمال عمار الشريعي

وسيشارك فرحات المايسترو بن بالمر في قيادة الأوركسترا البريطاني الذي يقدم في نفس الحفل أعمال المؤلف المصري المعاصر هشام نزيه في تجربة موسيقية استثنائية تضم جيلين من الموسيقيين المصريين، ممن أثروا المشهد الموسيقي المصري بأعمال خالدة ترسخت في وعي الجمهور.



وقائع المهرجان عند سفح أهرامات الجيزة على مسرح بانوراما الأهرامات

تجري وقائع المهرجان عند سفح أهرامات الجيزة على مسرح بانوراما الأهرامات ضمن أجواء فنية فريدة تقدم للجمهور رحلة موسيقية ممتعة وثرية تضم عازف البيانو الشهير لانج لانج وكذلك حفل لموسيقى هوليوود تشارك به كارلا شمعون وحفل لعبير نعمة وفايا يونان وكذلك نخبة من ألمع الموسيقيين المصريين في الخارج ضمن حفل جالا، وكذلك يشارك المعجزة الصوتية ديماش كودايبرجن، ويختتم المهرجان فعالياته بباليه إيفمان من بطرسبورج- روسيا على مسرح الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



يهدف "صدى الأهرامات" إلى جمع نخبة من ألمع وأبرز الفنانين العالميين في مجال الموسيقى وما يحيط بها من فنون، لعرض طيف واسع من الثقافات على أرض المحروسة مهد الحضارات والثقافات البشرية.



يقدم المهرجان عروضا تتجاوز حدود الموسيقى لتصبح علامات ثقافية راسخة، حيث يستقطب أعرق فرق الأوركسترا المرموقة والمعروفة عالميا، وأشهر الصوليستات على مستوى العالم، والأصوات الأيقونية التي تميز عصرنا.