فن ومشاهير

تحت رعاية وزارتى الثقافة والسياحة والآثار.. قصر المنيل يحتفي بمرور 150 عام على ميلاد مؤسسه في مهرجان الموسيقى الكلاسيكية

  • تحت رعاية وزارتى الثقافة والسياحة والآثار.. قصر المنيل يحتفي بمرور 150 عام على ميلاد مؤسسه في مهرجان الموسيقى الكلاسيكية 1/4
  • تحت رعاية وزارتى الثقافة والسياحة والآثار.. قصر المنيل يحتفي بمرور 150 عام على ميلاد مؤسسه في مهرجان الموسيقى الكلاسيكية 2/4
  • تحت رعاية وزارتى الثقافة والسياحة والآثار.. قصر المنيل يحتفي بمرور 150 عام على ميلاد مؤسسه في مهرجان الموسيقى الكلاسيكية 3/4
  • تحت رعاية وزارتى الثقافة والسياحة والآثار.. قصر المنيل يحتفي بمرور 150 عام على ميلاد مؤسسه في مهرجان الموسيقى الكلاسيكية 4/4

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية وزارتي الثقافة والسياحة والآثار أعلنت جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل عن عقد مهرجان متحف قصر المنيل للموسيقى والفنون يومي السبت والأحد 8، 9 نوفمبر المقبل والذى يتواكب مع ذكرى مرور 150 عام على ميلاد الأمير محمد على مؤسس القصر التاريخي بجزيرة الروضة بالمنيل.

592e33f78a.jpg
6e9c437b21.jpg
8a702a33af.jpg

الأمير عباس حلمي

 

وقال الأمير عباس حلمي رئيس مجلس إدارة الجمعية ان المهرجان يعد الوحيد فى مصر والشرق الاوسط الذى يحتضن ارقى انواع الموسيقى الكلاسيكية والشرقية تحت مظلة واحدة، وأضاف أن العرضين يهدفان إلى تعزيز الوعى الثقافى والفنى مع تقديم تجربة موسيقية فريدة للجمهور إلى جانب الاحتفاء بالإرث التاريخي لقصر المنيل الذى يعكس عصرًا ذهبيًا من تاريخ مصر الحديث ويمثل جانبا من ريادتها الحضارية، مشيرًا إلى الطراز المعمارى المميز لقصر الأمير محمد على أحد أبرز القصور الملكية والذى اسسه الأمير محمد على توفيق (1875- 1955) ابن الخديوي محمد توفيق على ضفاف النيل إحياءً للفنون الإسلامية وإجلالًا لها كما يُفيد النقش المحفور فوق المدخل الرئيسي للقصر.

مهرجان قصر المنيل للموسيقى الكلاسيكية

 

جدير بالذكر أن مهرجان قصر المنيل للموسيقى الكلاسيكية يساهم فى نشر احد الوان الابداع الجاد كما يشارك فى مساعى الارتقاء بالذوق العام وخلق جسور للتواصل الفنى مع مختلف دول العالم باعتباره الحدث النوعى الوحيد فى مصر والشرق الأوسط المتخصص فى الموسيقى الكلاسيكية والشرقية.

