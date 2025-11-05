مصرع 3 عناصر عصابة سرقة بالإكراه في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بسوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 نوفمبر 2025 02:28 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من تحديد مكان إختباء تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه والإتجار بالمواد المخدرة يضم ( 4 عناصر جنائية خطرة "سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل عمد – سرقة بالإكراه – مخدرات –سلاح نارى") ، ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى جناية قتل أحد الأشخاص حال قيامهم بسرقة مركبة "تروسيكل" كان يستقلها ، وذلك بقطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وحال إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر وضبط الأخير.. وبحوزتهم (7 قطع سلاح نارى "4 بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش – كمية من الطلقات النارية المتنوعة - 3 كيلو جرام من المواد المخدرة "حشيش – شابو" – 2 دراجة نارية).. وتم بإرشاد الأخير ضبط مركبة التروسيكل المستولى عليها لدى (عميلهم سيئ النية – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا) تم ضبطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.