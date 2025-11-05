أخبار مصرية

مصرع 3 عناصر عصابة سرقة بالإكراه في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بسوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 نوفمبر 2025 02:28 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من تحديد مكان إختباء تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه والإتجار بالمواد المخدرة يضم ( 4 عناصر جنائية خطرة "سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل عمد – سرقة بالإكراه – مخدرات –سلاح نارى") ، ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى جناية قتل أحد الأشخاص حال قيامهم بسرقة مركبة "تروسيكل" كان يستقلها ، وذلك بقطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وحال إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر وضبط الأخير.. وبحوزتهم (7 قطع سلاح نارى "4 بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش – كمية من الطلقات النارية المتنوعة - 3 كيلو جرام من المواد المخدرة "حشيش – شابو" – 2 دراجة نارية).. وتم بإرشاد الأخير ضبط مركبة التروسيكل المستولى عليها لدى (عميلهم سيئ النية – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا) تم ضبطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

