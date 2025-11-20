نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دنيا النوبي تتعاون مع توما بأغنية "في حتة لوحدي" وتطرح ألبوم جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت المطربة دنيا النوبي أحدث ألبوماتها الغنائية والذي يحمل عنوان "في حتة لوحدي" من إنتاج شركة New Era للمنتج ميدو فؤاد ويتكون الألبوم من ٦ أغاني بالتعاون مع الموزع توما والعديد من الشعراء والملحنين والموزعين البارزين.

أما تفاصيل أغاني الألبوم فهي كالتالي، أغنية "حتة لوحدي" من كلمات محمد عبدالله وألحان محمد النادي وتوزيع ومكس ماستر توما.

أغنية "خلينا نعيش يومين" كلمات عمرو الجارم وألحان خالد الخياط وتوزيع ديفيد أمين مكس وماستر توما،أغنية "وعده كدبة" من كلمات سارة فرج وألحان كريم نيازي وتوزيع ومكس ماستر مؤمن ياسر.

أغنية "الاهتمام ما بيتطلبش" من كلمات عمرو الجارم ومن ألحان وتوزيع نور ومكس وماستر خالد سند،أغنية "ربنا نجاني" كلمات أدهم معتز وألحان محمد عبد المجيد وتوزيع ديفيد أمين ومكس وماستر خالد سند.

أما آخر أغاني الألبوم والتي تحمل اسم "سيبني وروح" فهمي من كلمات عمرو الجارم وألحان تيكو وتوزيع كريم أسامة ومكس وماستر خالد سند.

وعبرت دنيا النوبي عن سعادتها بالتعاون مجددا مع المنتج ميد فؤاد وأكدت أن هذا الألبوم هو نقلة جديدة في مسيرتها الغنائية وتنتظر رأي الجمهور بعدما طرحت الأغاني على جميع المنصات.