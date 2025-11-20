نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة التخطيط بالأهلي تقدم مقترحاتها لوليد صلاح الدين لعرضها على الجهاز الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قدمت مقتراحاتها لوليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي لعرضها على الجهاز الفني.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن لجنة التخطيط ضمن مقتراحتها رأت ان الفريق يحتاج دعم العديد من المراكز مثل الظهير الأيسر والمدافع وخط الوسط حال رحيل ديانج ومهاجم.

واختتم: "الجهاز الفني ينتظر عقد جلسة مع محمود الخطيب وكابتن سيد عبدالحفيظ خلال الفترة المقبلة قبل التوقف الدولي في ديسمبر لحسم كافة الأمور الخاصة بالراحلين والصفقات الجديدة قبل الدخول في فترة الانتقالات الشتوية".