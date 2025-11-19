نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركزي السعودي يستضيف الاجتماع العام ومنتدى الأسواق الناشئة والنامية التابع لمجلس الاستقرار المالي في المقال التالي

​​استضاف البنك المركزي السعودي "ساما" الاجتماع العام ومنتدى الأسواق الناشئة والنامية التابع لمجلس الاستقرار المالي، الذي عقد خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2025م في الرياض، بمشاركة معالي محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، إلى جانب رئيس مجلس الاستقرار المالي وأعضائه، والرؤساء بالمشاركة للمجموعات التشاورية الإقليمية التابعة للمجلس.

وتعد هذه الاجتماعات منصة للتعاون والتنسيق الدولي؛ بما يعزز متانة السياسات المتعلقة بالقطاع المالي التي من شأنها دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي