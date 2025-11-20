نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. مايان السيد في ضيافة "أسرار النجوم" مع إنجي علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل الفنانة الشابة مايان السيد، اليوم الخميس الموافق 20 نوفمبر، ضيفة في برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، ومن المقرر أن تكشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياتها الخاصة وبداياتها الفنية، وكواليس آخر أعمالها الفنية.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "نجوم إف إم"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البوستر الرسمي للحلقة، وأرفقت به تعليقًا: "استنوا الفنانة مايان السيد في اسرار النجوم مع إنجي علي".

أحدث أعمال مايان السيد

ويذكر آن أحدث أعمال الفنانة مايان السيد هو مشاركتها في فيلم “ولنا في الخيال.. حب” مع النجم أحمد السعدني.

أبطال وصناع فيلم “ولنا في الخيال.. حب"

الفيلم المصري ولنا في الخيال.. حب للمخرجة سارة رزيق؛ تخوض مخرجته أولى تجارِبها في الأفلام الروائية الطويلة، ويشارك في بطولة الفيلم: أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة. ويتناول فيلم لنا في الخيال حب قصة إنسانية عميقة تستكشف تعقيدات الحب والفقد، من خلال علاقة تجمع بين طالبة جامعية وأستاذها الانطوائي، الذي يعيش تجرِبة شخصية حزينة، يرفض الانخراط في العلاقات الاجتماعية أو العاطفية، قبل أن يجد نفسه في علاقة متشابكة تضعه أمام تساؤلات مؤلمة حول معنى الحب الحقيقي.