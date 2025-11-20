نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. رامي صبري يحيي حفلًا غنائيًا في العراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان رامي صبري لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، في العراق، يوم الخميس المقبل الموافق 27 من نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة، والتي يتفاعل معها الجمهور.

رامي صبري

آخر أعمال رامي صبري

ويذكر آن ألبوم "أنا بحبك أنت" الذي طرحه مؤخرًا، ضم 10 أغنيات متنوعة تعاون فيها مع كوكبة من الشعراء والملحنين البارزين، من بينهم أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، حسام حبيب، ومدين، فيما تولى التوزيع عدد من الأسماء المميزة أبرزهم أسامة الهندي وطارق توكل. وبرزت أغنيات مثل “بحكيلك عن الأيام” و“بياع”و“العوض على الله” لتصبح من أكثر الأعمال تفاعلًا على المنصات الرقمية.

الجدير بالذكر أن رامي صبري كان قد شارك مؤخرًا بأغنية "الحب عيبنا" ضمن أحداث مسلسل "وتقابل حبيب" للنجمة ياسمين عبد العزيز، وهي من كلمات كريم فهمي وألحان عمرو الشاذلي، وحققت الأغنية رواجًا كبيرًا وتصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرض المسلسل في رمضان 2025.