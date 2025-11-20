نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي والسيدة قرينته يستقبلان رئيس كوريا الجنوبية وقرينته اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي، اليوم الخميس، الرئيس لى چاى ميونغ، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، والسيدة قرينته، في زيارة رسمية للقاهرة، تعكس قوة العلاقات المتنامية بين البلدين.

بحث شامل للعلاقات الثنائية

ووفقًا لتصريح السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، من المقرر أن تتناول المباحثات بين الرئيسين مجمل جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي، إضافة إلى بحث الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

زيارة تؤكد عمق الشراكة المصرية الكورية

تأتي الزيارة استمرارًا لمسار التطور الملحوظ في العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس رغبة البلدين في تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم التعاون المشترك في مختلف المجالات.