نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأن..بداية حلقة نقاشية حول "مستقبل السرد وصناعة الأفلام في عصر الذكاء الاصطناعي" ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، المُقامة ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، يشهد المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية اليوم الخميس 20 نوفمبر حلقة نقاشية بعنوان "مستقبل السرد والحكاية: هل يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر في صناعة الأفلام والدراما التلفزيونية؟"، وذلك من الساعة 2:30 حتى 4:00 مساءً، ويدير الجلسة المنتج والإعلامي عمرو قورة.

و يشارك في الجلسة نخبة من الخبراء والمتخصصين، هم: حمزة عزام، أشرف فودة، ألكسندر كيسل، وستيفن هاكر، ليطرحوا رؤى متعددة حول التحولات العميقة التي يشهدها القطاع الإبداعي مع توسّع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل إنتاج الأفلام والدراما.

و تستكشف الجلسة إمكانات الذكاء الاصطناعي وحدوده، وكيف يمكن لهذه التقنيات أن تعيد تشكيل أدوار المخرجين وكتّاب السيناريو والممثلين، مع التوقف عند المساحات التي يظل فيها الإبداع البشري — بما يحمله من عاطفة وخيال وحدس — عنصرًا لا غنى عنه في صياغة الحكايات وصناعة المشاعر على الشاشة.

كما يناقش المتحدثون نماذج التعاون المحتملة بين الإنسان والآلة، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح أداة مساعدة تعزز من قدرات صناع المحتوى دون أن تحل محلهم بالكامل.

ويقدّم النقاش رؤية أعمق لمستقبل السرد البصري، وحدود ما يمكن للذكاء الاصطناعي فعله — وما لا يمكنه فعله — في السنوات المقبلة.

توفر هذه الجلسة مساحة ثرية للحوار حول إعادة تعريف الإبداع في عصر التحولات الرقمية المتسارعة، ورسم ملامح العلاقة بين الفن والتكنولوجيا في مستقبل صناعة السينما والدراما.

*عن "أيام القاهرة لصناعة السينما"*

أُطلقت "أيام القاهرة لصناعة السينما" كمنصّة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وإفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صُنّاع الأفلام والخبراء الدوليين.

تضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية أبرزها: ملتقى القاهرة السينمائي، منتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة. وقد أصبحت اليوم إحدى أهم الفعاليات المهنية في المنطقة، لما تقدمه من فرص حقيقية لتطوير المشاريع والمواهب الناشئة.

*عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي*

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF).

تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية